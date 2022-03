La alemana señaló también que los ministros de Exteriores europeos tomarán hoy "una decisión política" para tener más medios financieros para que Ucrania pueda adquirir armas.

BRUSELAS.- La ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, pidió este lunes un "puente aéreo solidario" para trasladar a refugiados que huyen de la guerra en Ucrania a los distintos países de la Unión Europea (UE) y también "entre la comunidad transatlántica".

"Tenemos que ser muy conscientes de que más de tres millones de personas han huido", y de que "en los primeros días de guerra" lo han hecho "a otros países europeos donde tienen un vínculo", dijo Baerbock a su llegada a la reunión que los ministros de Exteriores de la UE celebran hoy en Bruselas.

"Pero con la brutalidad de la guerra rusa vendrán más personas, como nunca hemos tenido en Europa", afirmó Baerboch, que estimó en 8 millones los refugiados que acabarán huyendo de Ucrania.

Ante esta situación, "no solo necesitamos corredores para salir de Ucrania, sino también un puente aéreo solidario. Necesitamos repartir (a los refugiados) directamente desde la frontera a los países europeos. (...) Cada país en Europa tiene que acoger a cientos de miles de refugiados y sobre todo, también, repartirlos entre la comunidad transatlántica".

Baerbock dijo también que los bombardeos de los últimos días contra "infraestructuras, hospitales, teatros donde se sabe que hay civiles, familias, personas, son claramente crímenes de guerra".

En su opinión, por tanto, "es aún más evidente que, como UE y como comunidad internacional que cree en un sistema internacional basado en reglas, tenemos que aislar claramente" al régimen del presidente ruso, Vladimir Putin.

La alemana señaló también que los ministros de Exteriores europeos tomarán hoy "una decisión política" para tener más medios financieros para que Ucrania pueda adquirir armas.

Los jefes de Estado y de Gobierno acordaron en Versalles hace dos semanas ampliar hasta los 1.000 millones de euros el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz (FEAP), que se nutre de aportaciones de los Estados miembros al margen del presupuesto comunitario.

No obstante, no se espera que los ministros adopten hoy formalmente la decisión, porque el Bundestag (el parlamento alemán) tiene que aprobar formalmente el incremento del fondo, después de que los 500 millones inicialmente previstos para enviar armamento letal y no letal a Ucrania se hayan prácticamente agotado.

Aunque al mismo tiempo que se envían armas a Ucrania porque hay "una responsabilidad para con los ucranianos y las ucranianas", Baerbock dijo que "hacemos todo lo posible para que esta guerra no se libre desde la Alianza (Atlántica) porque no podemos permitir que haya actos de guerra en otros países".

Sobre la posibilidad de imponer un embargo energético a Rusia en unas futuras sanciones, Baerbock señaló que "bajo alta presión, intentamos terminar nuestra dependencia de las importaciones rusas", por lo que el Gobierno alemán "busca alternativas al petróleo y al gas para terminar con la dependencia rusa de combustibles fósiles".