Nueva York.- Con una acumulación por encima de las dos pulgadas, esta noche se pronostica una nevada en la ciudad de Nueva York, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional.

La precipitación iniciaría la noche de este lunes, pero tendría su mayor caída la madrugada del martes, según el informe.

En la Gran Manzana se esperan 2.3 pulgadas, mientras en zonas de Long Island podría ser de hasta 4.6 pulgadas, según la oficina neoyorquina del Meteorológico.

Es posible que la advertencia de nieve cambie a lluvia, indicaron los expertos, quienes han destacado que la Gran Manzana impuso récord de días sin nieve, pero ha tenido días bastante fríos.

“Las advertencias de invierno para NYC y Long Island podrían tener un cambio a lluvia”, se adelantó.

La tormenta afectará otros estados, como la región de Nueva Inglaterra, pero también en Ohio, Pennsylvania y Maryland.

Las temperaturas oscilarán por debajo de los 30 grados Fahrenheit, pero en algunas zonas superarán los 40 grados.

La Gran Manzana ha tenido un extraño invierno, debido al cambio climático y a los efectos de La Niña, han explicado expertos.

A diferencia de la costa Oeste y del Centro del país, la región del Este, principalmente en el sur de Nueva York, Maryland, Nueva Jersey y otras regiones ha habido poca o nada de nieve, lo que también ha impactado en la actividad económica de temporada.

“Esto es exactamente lo que deberíamos ver en un invierno con calentamiento global. Estamos recibiendo precipitaciones, no es como si estuviera seco, pero simplemente no está cayendo como nieve”, dijo a The New York Times, Art DeGaetano, director del Centro Regional del Clima del Noreste de la Universidad de Cornell.