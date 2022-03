La localidad de Irpín, al norte de Kiev, pasó a estar en la mira de los ataques rusos por su ubicación estratégica

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- Rusia invadió hace once días Ucrania y comenzó a bombardear las principales ciudades, provocando más de 2.000 civiles muertos, según las últimas cifras del Servicio Estatal de Emergencia ucraniano, y la huida de más un millón de personas, de acuerdo con la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur).

Pero en medio de la barbarie provocada por Vladímir Putin, en medio del caos y la destrucción, en medio de tanto sufrimiento, todavía hay espacio para la ilusión. Paul Ronzheimer, el editor jefe adjunto del Bild, que se encuentra en Kiev informando sobre el conflicto, ha compartido en sus perfiles sociales una insólita escena en el frente de guerra: la boda de Lesya y Valeriy.

“Esta pareja, Lesya y Valeriy, acaba de casarse en el frente en Kiev”, escribía Ronzheimer, que compartía el vídeo en el que se puede ver la ceremonia de dos voluntarios de las unidades de defensa civil ucranianas.

Según informa el periodista alemán, la pareja, que tiene una hija en común, no quería cancelar la boda, que ya estaba planeada. No son las mejores circunstancias y no han podido disfrutar de la presencia de sus seres queridos, pero el mensaje de esperanza que ambos lanzan es más potente que toda la artillería rusa. El vídeo compartido por Ronzheimer se ha viralizado ya que más de un millón de personas lo han visto en las últimas horas.

Además, los mensajes de apoyo no se han hecho esperar. “Tengo lágrimas en los ojos. Hermoso. Deseo a los recién casados una vida larga y feliz en una Ucrania libre”, aseguraba un usuario, que resumía el sentir mayoritario.

https://twitter.com/g_passamonti/status/1500456544139370497?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1500456544139370497%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fas.com%2Ftikitakas%2Funa-boda-en-el-frente-de-guerra-n%2F