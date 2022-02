"Tus secretos ya no estarán a salvo nunca más. Putin, planeamos exponer todo lo que has escondido por años", aseguró Anonymous en un vídeo oficial.

Redacción .- Luego de que el grupo de hackers Anonymous le declarara la "ciberguerra" a Rusia y a su presidente, Vladímir Putin, por invadir a Ucrania, con exigencias de que retire sus tropas de allí o hará ciberataques contra los principales sitios web del Gobierno ruso, los informáticos procedieron a llevar las amenazas a cabo.

Y es que, en medio de la emisión de los canales oficiales del gobierno ruso, empezó a sonar el himno ucraniano y una vez los ciudadanos se dieron cuenta de este hecho rápidamente empezaron a reportarlo en sus redes sociales.

Anonymous ha puesto el punto de mira en los portales web de las principales organizaciones rusas. La página oficial del Kremlin, de la Duma estatal y el Ministerio de Defensa han sido otros de los objetivos de los activistas informáticos.

"Tus secretos ya no estarán a salvo nunca más. Putin, planeamos exponer todo lo que has escondido por años", aseguró Anonymous en un vídeo oficial. Así pues, el representante de Anonymous, en el mismo vídeo, declaró que con esta invasión a Ucrania el "régimen ruso" no tiene piedad ni "respeto" por los derechos humanos ni la autodeterminación de los países vecinos.