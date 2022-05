La mujer desatendió a los perros durante una hora mientras almorzaba con su novio en un restaurante.

Miami.- Una mujer fue detenida por la muerte de cuatro perros, dos de ellos cachorros, que dejó una hora al sol dentro de un automóvil en la localidad de New Smyrna, en la costa noreste de Florida, para ir a comer con su novio, informó este viernes la oficina del alguacil del condado Volusia.

Tesia White, de 25 años, residente en el estado de Misuri, fue detenida y acusada de cuatro delitos de "crueldad animal" por la muerte de sus cuatro mascotas: un Goldendoodle, de 4 años, un Boxer, de 2, y dos cachorros Goldendoodle, de 12 semanas, que murieron por un golpe de calor en el interior del auto.

La mujer desatendió a los perros durante una hora mientras almorzaba con su novio en un restaurante de la citada ciudad, aunque White dijo a los policías que dejó el aire acondicionado encendido "con las ventanillas abiertas", recogió el canal WKMG TV.

La mujer explicó que cuando terminó de almorzar, una hora después, y regresó a su vehículo encontró a los perros muertos.

La Policía indicó que el aire acondicionado estaba apagado cuando los perros fueron hallados sin vida.

"No se me debería permitir tener un perro. No puedo creer que dejé que esto sucediera", dijo la joven a los agentes del orden, según el informe policial, en el que se destaca que la temperatura exterior alcanzó a esa hora, durante el tiempo que los perros estuvieron solos dentro del auto, los 89 grados Fahrenheit (31,88 grados centígrados).

La oficina del alguacil de Volusia advirtió a la población en las redes sociales que "se espera un caluroso fin de semana festivo" y que "nunca" se debe dejar "a niños, adultos discapacitados o mascotas en un vehículo caliente. Los resultados pueden ser mortales", alertó.

White fue arrestada y registrada en la cárcel del condado Volusia, donde estuvo detenida y se le impuso una fianza de 10.000 dólares.