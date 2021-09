La modelo que contaba con más de dos seguidores murió estrangulada y con traumatismo cerebral, según medios internacionales.

REDACCIÓN INTERNACIONAL.-La influencer y modeloJenae Gagnier conocida en lasredes sociales como Miss Mercedes Morr, fue encontrada muerta en su apartamento donde fue asesinada por un hombre a quien supuestamente no conocía.

La modelo que contaba conmás de dos millones seguidores en su cuenta de instagram, murió estrangulada y con traumatismo cerebral, según medios internacionales.

El sospechoso de asesinato, Kevin Alexander Accorto, fue encontrado muerto también en la escena del crimen. Tenía 34 años y era del estado de Florida. Los forenses dictaminaron que el presunto asesino de la joven se suicidó después del siniestro ataque a la modelo.

La policía habló con el medio ABC-13 y aseguró que no había señales de violencia en la entrada, ni señal de que el hombre entrara por la fuerza, pero que no había indicios de que Gagnier conociera previamente a su atacante.

"En este punto de la investigación, no creemos que existiera ningún tipo de relación entre el sospechoso y la víctima", expresó el portavoz de la policía de Richmond, el Tte. Lowell Neinast a The New York Post en un comunicado. Miembros de la familia de la modelo hablaron con KHOU y aseguraron que Accorto era un acosador de Gagnier.

Amigos y seguidores de la influencer lamentaron su muerte desde que la noticia viera la luz. Bajo su último post, el rapero Bow Wow reaccionaba con incredulidad ante los rumores: "Deja de jugar, hablamos el jueves, ¡no me engañes con algo así!".

"Por favor, dime que es mentira", escribió otro rapero, Brittany Bangaz. "Mercedes, lo siento tanto… No te merecías algo así. Tenías toda una vida por delante. Recuerdo todos los momentos que pasamos juntos y siempre fuiste la mujer más dulce del mundo. Dios te bendiga a ti y a tu familia. Lo siento muchísimo, descansa en el cielo".

Fuente: People en Español