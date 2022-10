Desde principios del mes de octubre, según datos de la Organización Panamericana de la Salud, al menos 36 personas han muerto, 70 casos han sido confirmados y otros cerca de 900 están sospechosos, y podría haber más.

Haití.- En medio de una crisis política y social agravada las pandillas en el país, Haití vive un rebrote de cólera.

Desde principios del mes de octubre, según datos de la Organización Panamericana de la Salud, al menos 36 personas han muerto, 70 casos han sido confirmados y otros cerca de 900 están sospechosos, y podría haber más.

Las pandillas impiden el paso de personal médico y la ayuda humanitaria, Haití se encuentra atrapado en un espiral de hambre y violencia, de acuerdo a las Naciones Unidas.

“Todas las actividades están paradas desde 5 semanas. Todo está parado, nada está funcionando, los negocios están cerrados, el país está totalmente bloqueado. Digamos casi Haití está viviendo una guerra civil urbana”, expresó Sot Laurent Lamothe, exprimer ministro haitiano 2012-2014

Desde hace semanas, la principal terminal de combustible en Haití está bloqueada por bandas criminales.

"En estos momentos, un galón de gasolina cuesta unos 35 dólares en Haití", según el exprimer ministro Laurent Lamothe.

“Hay más de 200 pandillas que controlan del 75% de la capital PP con mas, digamos, de 20mil miembros. La policía está bastante débil. La Policía solo tiene 12mil miembros”, añadió Lamothe

En medio de esta paralización, en el vecino país estaba a punto de declararse libre de cólera, según Organización Mundial de la Salud.

Los primeros casos confirmados fueron reportados en Puerto Príncipe, que está bajo el control de pandillas, que dificultan el acceso de ayuda humanitaria para los habitantes, de acuerdo a la OMS

“Estamos en una situación de emergencia humanitaria compleja. Todas las capas de complejidad podemos imaginar existen en Haití. Tenemos aspecto de altísimo pobreza en este momento y por las razones de violencia tenemos un acceso muy complicado cuando no imposible de las personas afectadas a los servicios de salud”, sostuvo el Dr. Sylvain Aldighieri, director Adjunto de Emergencias en Salud de la OPS

Entre 2010 hasta el 2019, el cólera había cobrado la vida de unos 10 mil haitianos, de acuerdo a datos oficiales.

El cólera es una enfermedad infecto-contagiosa que se transmite por el consumo de agua y alimentos contaminados con materia fecal humana, la cual produce diarrea crónica a los infectados, según la OPS.

“Hay un componente enorme, es el componente acceso a agua potable. Esas comunidades afectadas tienen que tener acceso a agua potable eso es un desafío muy importante en el contexto actual en Haití”, explicó Aldighieri,

Ante el rebrote, la Unicef advierte que 1.2 millones de niños están en riesgo.

Por otro lado Amado Gutiérrez, dirigente choferil en Haití dijo que “Las plantas que potabilizan el agua están cerradas porque no tienen combustible. Los hospitales no tienen personal porque no pueden llegar. No hay medicamentos porque nosotros no podemos transportarlo en este momento. Al precio que se puede conseguir un galón de combustible de contrabando no resiste para nosotros poder aplicárselo a los precios del transporte”.

El manejo temprano es clave asegura el doctor sylvain aldighieri, ya que el cólera debidamente tratado no debe causar la muerte.

Asimismo Aldighieri aseveró que “el acceso del paciente para el servicio de salud, para un manejo temprano, que es muy complicado en este momento o y al acceso a tratamiento que los sueros de rehidratación oral y los aspectos de hidratación intravenosa puedan llegar a las unidades de salud más afectadas”.

“Para enfrentar la crisis, a la que se suma el rebrote del cólera”, dice Lamouth, “Haití necesita apoyo internacional”.

“Está claro que Haití no puede solo con este problema de pandilla hace falta de forma urgente no una ocupación militar porque yo creo que los haitianos no aceptarán una ocupación militar de largo plazo. Pero los haitianos yo creo que pueden aceptar. Están dispuestos a aceptar una ayuda, una ayuda técnica militar en fortalecer…una fuerza especial para luchar contra las pandillas”, afirmó Laurent Lamothe.

La semana pasada el primer ministro haitiano, Ariel Henry, pidió ayuda militar a la comunidad internacional para enfrentar la crisis política y económica que atraviesa el país caribeño.

Ante el rebrote del cólera, sin dudas, se añade una nueva urgencia.