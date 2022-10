La pareja compartió imágenes de sus vacaciones por motivo de su aniversario a través de las redes sociales.

REDACCIÓN.- El expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, celebra hoy treinta años de haber contraído matrimonio con su esposa Michelle Obama.

‘‘Miche, después de 30 años, no estoy seguro de porque te ves exactamente igual y yo no, sé que me gane la lotería ese día, que no podría escoger una mejor compañera de vida’’, manifestó Obama en su cuenta de Instagram.

‘‘Feliz aniversario al hombre que amo, estos últimos 30 años han sido una aventura, y estoy agradecida de tenerte a mi lado’’, así expresó la exprimera dama de los EE.UU.