Washington.- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró este jueves que su homólogo ruso, Vladímir Putin, es un "agresor" que "eligió esta guerra" con Ucrania y ahora "él y su país sufrirán las consecuencias".

En un discurso en la Casa Blanca, Biden reiteró que las tropas estadounidenses no se implicarán en un combate en Ucrania, pero sí "defenderán el territorio de la OTAN" si es necesario.

El presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó hoy que "no tenía otra opción" que atacar Ucrania para defender a Rusia de las amenazas de seguridad.

"Debe quedar claro: las cosas que están ocurriendo son una medida forzada", señaló en una reunión con empresarios en el Kremlin.

"Ellos simplemente no nos dejaron otra opción", añadió después de permanecer durante todo el día en silencio tras ordenar una "operación militar especial" en Ucrania.

"Los riesgos en la esfera de la seguridad son tales que era imposible responder con otros medios", sostuvo en referencia al rechazo de EEUU y de la OTAN de conceder a Rusia garantías de seguridad vinculantes en las que se comprometerían a no ampliar la Alianza Atlántica más al este; es decir, a no incluir a Ucrania y a no emplazar armamento ofensivo cerca de las fronteras rusas.