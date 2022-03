“No me retracto para nada. Estaba expresando la indignación moral que sentía. No estaba articulando un cambio en la política respecto a Rusia", señaló el presidente de EU.

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- El presidente estadounidense, Joe Biden, se negó a retractarse de su declaración de que Vladimir Putin “no puede permanecer en el poder” en Rusia , pero aclaró que sólo estaba expresando su “indignación moral”, no promoviendo un cambio de régimen.

“No me retracto para nada. Estaba expresando la indignación moral que sentía (...) No estaba articulando un cambio en la política" respecto a Rusia, señaló Biden en un acto en la Casa Blanca al presentar su propuesta presupuestaria, un día después de regresar de una gira europea en la que se reunió con refugiados ucranianos. Luego insistió: “No me disculpo por mis sentimientos personales”.

Este sábado, en un discurso en Varsovia (Polonia), el mandatario estadounidense afirmó que Putin no podía "permanecer en el poder", unas declaraciones que generaron polémica y fueron luego matizadas por la Casa Blanca.

El presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Olaf Scholz, rechazaron la posibilidad de un “cambio de régimen” y Macron llamó a evitar una “escalada de palabras y de acciones”.

El Kremlin criticó las declaraciones de Biden, quien además llamó “carnicero” a Putin, y dijo que “solo los rusos deciden quién los gobierna”. Calificó de “alarmantes” las palabras del mandatario estadounidense.