Biden destaca que EE.UU. y sus aliados tienen que "poner a los ucranianos en una posición en la que puedan hacer avances esta primavera y verano", para llegar a las negociaciones en una "posición de fuerza".

Redacción Internacional.- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cree que el plan de paz propuesto por China para Ucrania solo beneficiaría a Rusia. Así lo expresó en una entrevista emitida este viernes por la cadena de televisión ABC.

"¿Qué opina sobre este plan de paz chino que Putin ha elogiado hoy?", preguntó el periodista David Muir, en una entrevista con el mandatario en la Casa Blanca.

"Creo que has respondido a la pregunta, Putin lo ha aplaudido, así que ¿cómo podría ser bueno?", contestó Biden. "No he visto nada en el plan que pudiera indicar que hay algo que beneficie a cualquiera que no sea Rusia", comentó, agregando que la idea de que China vaya a negociar el resultado de la crisis ucraniana "no es racional".

Cabe destacar que, desde el momento de la publicación del plan chino para la solución política de la crisis, y hasta la emisión de la entrevista de Biden, el presidente ruso no se ha pronunciado personalmente al respecto. Sin embargo, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, sí emitió un comunicado, en el que afirmó que Moscú valora "la aspiración sincera de los amigos chinos de aportar una valiosa contribución en la solución del conflicto en Ucrania por medios pacíficos. Compartimos las consideraciones de Pekín".

"Rusia está abierta al logro de objetivos del operativo especial militar por vía político-diplomática. Esto implica el cese del suministro de armas occidentales y de mercenarios a Ucrania, el cese de las hostilidades, el regreso de Ucrania al estatus neutral fuera de bloques, el reconocimiento de las nuevas realidades territoriales que se formaron como resultado del ejercicio del derecho de los pueblos a la autodeterminación, la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania, así como la eliminación de todas las amenazas provenientes de su territorio", reiteró Zajárova.

Además, destacó la necesidad de garantizar el derecho de los ciudadanos ucranianos, entre ellos las personas de habla rusa y representantes de minorías nacionales, a hablar su lengua materna.

"Estamos seguros de que el avance en este camino llevará a una paz amplia, justa y sostenible", concluyó.