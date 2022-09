El presidente chino, Xi Jinping, que esta misma semana abandonó China por primera vez desde la pandemia de covid-19.

Londres.- Los presidentes de Estados Unidos y de Francia, Joe Biden y Emmanuel Macron, figuran entre los pocos jefes de Estado cuya presencia se ha confirmado que asistirán al funeral de Isabel II el próximo lunes 19 en Londres, si bien no se divulgará el listado oficial con los 2,000 invitados al evento.

Será uno de los mayores eventos que reunirá a miembros de casas reales de todo el mundo y de políticos que organiza el Reino Unido en décadas.

Las invitaciones se enviaron el pasado fin de semana y se espera que unos 500 jefes de Estado y dignatarios extranjeros acudan a decir adiós a la soberana, fallecida el pasado día 8 a los 96 años.

Desde el Reino Unido se ha pedido a la mayoría de líderes que se desplacen en vuelos comerciales para evitar bloquear los aeropuertos de Londres y a su llegada a la capital serán transportados en autobuses.

Por contra, no han sido invitados representantes de Siria, Venezuela y Afganistán, según la BBC, ni tampoco Rusia, Bielorrusia y Birmania mientras que Corea del Norte y Nicaragua podrán solo enviar embajadores.

Si bien no se confirmará por adelantado la asistencia de estas personalidades, se sabe que en la Abadía de Westminster estarán, además de los reyes de España, Felipe VI y Letizia, otros reyes y reinas de toda Europa, muchos de ellos parientes de la reina.

Estarán en el sepelio el rey Felipe de Bélgica y la reina Matilde, el rey Willem-Alexander de Países Bajos y su esposa, la reina Maxima, junto con la madre del monarca, la princesa Beatrix. Las familias reales de Noruega, Suecia, Dinamarca y Mónaco también han aceptado la invitación.

Desde la Casa Blanca se confirmó hace días la asistencia del presidente norteamericano, Joe Biden, junto con la de su esposa, Jill Biden si bien se cree que estos se desplazarán con sus propios medios de transporte.

Los medios británicos han especulado con la posibilidad de que algunos ex presidentes de Estados Unidos y ex primeras damas, como Barack Obama y sus esposa, Michelle, podrían haber recibido invitaciones privadas, si bien esto no se ha confirmado.

Acudirán además líderes de la Commonwealth y algunos gobernadores generales que sirvieron como representantes de la monarca en la mancomunidad de naciones.

Según confirmaron estos días sus oficinas, estarán en la Abadía el primer ministro australiano, Anthony Albanese, le primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

Se cree que el primer ministro de Bangladesh, Sheikh Hasina y el presidente de Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe han aceptado sus invitaciones mientras que India estará representada por su presidente, Droupadi Murmu.

Otros que, según la BBC, se desplazarán al funeral son el presidente irlandés, Micheal Martin; el alemán, Frank-Walter Steinmeier; el italiano, Sergio Mattarella, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

También han confirmado asistencia el presidente surcoreano, Yoon Suk-Yeol y el brasileño, Jair Bolsonaro, y se espera la presencia -aun no confirmada- del emperador japonés, Naruhito, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y el presidente francés, Emmanuel Macron.

Por otro lado, el presidente chino, Xi Jinping, que esta misma semana abandonó China por primera vez desde la pandemia de covid-19, ha recibido la invitación, aunque se espera que Pekín solo envíe una delegación de "alto nivel".

En el caso de Irán, objeto de sanciones internacionales por su programa nuclear, tendrá solamente presencia a nivel diplomático, según confirmaron fuentes gubernamentales británicas.