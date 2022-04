La cadena de comida ha distribuido unos carteles que no han sentado bien

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- La Semana Santa son días de pasión. Solamente hay que observar el fervor con el que se viven las procesiones, sobre todo en Andalucía. Y es en Sevilla donde han aparecido unos polémicos carteles publicitarios de Burger King para promocionar su nuevo producto vegetariano.

Parece que la cadena de comida rápida no ha calculado bien las consecuencias de esta estrategia de márquetin de tintes bíblicos. Los publicistas de la marca utilizado el versículo Mateo 26:26 para anunciar su nueva hamburguesa vegetariana: "Tomad y comed todos de él. Que no lleva carne". Aunque no es el único cartel que ha desplegado la empresa.

Este referencia en plena Semana Santa no ha sentado nada bien a parte de los españoles. Y, evidentemente, las redes sociales están que arden por culpa de este anuncio. Aunque Burger King, para bien o para mal, ha conseguido situarse como Trending Topic en Twitter.

Una gran mayoría de twitteros han criticado abiertamente que una empresa tenga que burlarse de la fe con fines comerciales y más en unas fechas tan especiales como la Semana Santa.

Incluso algunos políticos se han sentido ofendidos por las campaña publicitaria de Burger King. Entre ellos destaca Jorge Buxadé, portavoz de Vox. El catalán han asegurado que no le e gusta ver “logos de las multinacionales menospreciando frívolamente nuestra fe y las tradiciones de miles de españoles”.

Pero también hay, aunque en menor medida, quienes han aplaudido el ingenio de los publicistas para unir el Big King Vegetal con la Semana Santa, aunque haya sido de forma tan polémica.