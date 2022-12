Boluarte afirmó que estarán "trabajando con lucha frontal contra la corrupción para poder generar desarrollo, paz y calma para" Perú.

Lima.- La presidenta peruana, Dina Boluarte, aseguró este sábado que hay machismo detrás de las protestas que piden su renuncia al cargo, que estallaron hace una semana y en las que han muerto al menos 22 personas.

"Quiero decirle a mis hermanos varones, no al machismo, ¿acaso porque soy mujer, la primera mujer asumiendo tremenda responsabilidad en mitad de la crisis, acaso no hay derecho de que las mujeres podamos asumir con hidalguía esta responsabilidad que el pueblo peruano me pone?", sostuvo en una rueda de prensa acompañada por todo su gabinete.

Boluarte asumió la Presidencia de Perú el pasado 7 de diciembre, en reemplazo del destituido mandatario Pedro Castillo, y se convirtió de ese modo en la primera mujer en ocupar la jefatura de Estado en los 201 años de historia republicana de Perú.

Inicialmente, fue elegida como vicepresidenta dentro de la fórmula que encabezaba Castillo, destituido por el Congreso tras su fallido autogolpe de Estado, que desencadenó la sucesión en el cargo, tal y como prevé la Constitución peruana.

En este sentido, la mandataria quiso "abrazar a todas las mujeres del Perú" para que trabajen "contra esa violencia machista" que considera que padece el país.

"Aquí estamos las mujeres firmes, fuertes, pero dignas. No a la violencia contra la mujer ni a esta venganza política de algunos líderes políticos que dicen que renuncie como presidenta", apostilló.

Por eso, impelió a los peruanos a que cesen "la violencia contra la mujer" y la dejen "trabajar en paz, en calma" para no liderar "un Gobierno de palabras", sino de hechos.

Al término de su rueda de prensa, que se prolongó durante más de una hora y en la que también intervinieron jefes policiales y militares para exponer la situación que vive el país, Boluarte afirmó que estarán "trabajando con lucha frontal contra la corrupción para poder generar desarrollo, paz y calma para" Perú.

"En nombre de Dios, llamo a trabajar en paz, en calma, respetándonos unos a los otros, no más muertes. Dejen a una mujer valiente, digna y respetuosa de los derechos humanos trabajar en paz, trabajar en calma con ustedes, unido todo el Perú (...) No al machismo, sí a la unidad nacional, sí a la paz", concluyó.