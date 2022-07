Johnson se vio forzado a dimitir el pasado día 7 después de que más de 50 miembros de su Gobierno presentasen sus renuncias en protesta por su gestión.

Londres.- El dimisionario primer ministro británico, Boris Johnson, que aún está al frente del Gobierno hasta la elección de su sustituto, dijo este miércoles que se marcha "con la frente en alto" por sus logros durante su mandato.

En su penúltima sesión de control en la Cámara de los Comunes, Johnson admitió que no se marcha por "propia elección" pero que está satisfecho por sus años en el poder, por el Brexit, las medidas para afrontar la pandemia o la ayuda a Ucrania tras la invasión rusa.

Johnson se vio forzado a dimitir el pasado día 7 después de que más de 50 miembros de su Gobierno presentasen sus renuncias en protesta por su gestión y los escándalos que salpicaron su liderazgo, como las fiestas en Downing Street durante la pandemia.

En su cara a cara con el líder de la oposición laborista, Keir Starmer, el todavía primer ministro admitió que hoy podía ser su última sesión parlamentaria si finalmente su sustituto es elegido "por aclamación", en referencia a que tal vez no se completen las votaciones internas en el Partido Conservador para elegir al nuevo líder si los diputados "tories" deciden apoyar a un solo candidato.

"El próximo líder de mi partido puede ser elegido por aclamación, por lo que es posible que este sea nuestro último enfrentamiento, es posible. Entonces, quiero agradecerle por la forma en que se ha comportado. Creo que sería justo decir que ha sido considerablemente menos letal que muchos otros miembros de esta Cámara", dijo Johnson al líder del Partido Laborista, en clara referencia a que Starmer no ha sido demasiado agresivo en los debates parlamentarios.

Además, Johnson criticó a Starmer por "no haber tenido en los últimos años una idea, un plan o una visión para este país".

"Es perfectamente cierto que no me iré en un momento de mi elección, es absolutamente cierto, pero estoy orgulloso del fantástico trabajo del equipo que ha estado involucrado en todos esos proyectos tanto a nivel nacional como internacional, y también estoy orgulloso del liderazgo que he dado. Me iré con la frente en alto", subrayó el todavía líder "tory".

Johnson respondió de esta manera después de que el líder laborista dijera que el exministro de Economía Rishi Sunak renunció la semana pasada en protesta contra el jefe del Gobierno por no decirle la verdad a la población.

El miércoles 20 de julio será la última sesión de preguntas al primer ministro en los Comunes antes del receso parlamentario.

Tras la sesión de control de hoy en los Comunes, los diputados conservadores votan a los candidatos -ocho- que se han presentado para suceder a Boris Johnson.

Para acceder a la segunda votación de mañana, los aspirantes deben obtener hoy el respaldo de 30 compañeros de bancada.

Los candidatos son Sunak, la ministra de Exteriores, Liz Truss; el ex ministro de Exteriores y Sanidad Jeremy Hunt; el titular de Economía, Nadhim Zahawi; la secretaria de Estado de Comercio, Penny Mordaunt; la fiscal general, Suella Braverman; la antigua secretaria de Estado de Igualdades Kemi Badenoch, y el presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento, Tom Tugendhat.

Se espera que sobre las 16.00 GMT de hoy se anuncien los candidatos que pasan a la segunda ronda de votaciones, de cara al anuncio del ganador el próximo 5 de septiembre.