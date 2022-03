“El presidente es un ‘junior’, así que puede que hayan sancionado a su padre.

REDACCIÓN.- La Casa Blanca restó importancia a las sanciones anunciadas por Rusia contra el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y otros responsables estadounidenses, y bromeó con que Moscú parece haberse equivocado de objetivo al imponer sus restricciones.

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, recordó que el nombre completo del mandatario estadounidense es Joseph Robinette Biden Junior, porque su padre se llamaba igual que él, y que ese último apelativo no aparece en la lista de sanciones anunciada por Rusia.

“El presidente es un ‘junior’, así que puede que hayan sancionado a su padre. Que descanse en paz”, dijo Psaki en su rueda de prensa diaria.

Por lo demás, la portavoz de Biden, que se encuentra también en la lista de sancionados, minimizó el impacto del anuncio de Moscú.

“No le sorprenderá a nadie saber que ninguno de nosotros estamos planeando viajes turísticos a Rusia y ninguno de nosotros tiene cuentas bancarias a las que no vayamos a poder acceder. Así que saldremos adelante”, concluyó la portavoz.

Además de Biden y Psaki, en la lista de sancionados por Rusia están el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken; el secretario de Defensa, Lloyd Austin; y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Mark Milley; así como el asesor de seguridad nacional de Biden, Jake Sullivan.

También están en la lista el director de la CIA, William Burns, y otros cuatro altos cargos del Gobierno de Biden, incluida la directora de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo (Usaid, en inglés), Samantha Power.

Completan el listado el hijo de Biden, Hunter; y la exsecretaria de Estado y excandidata presidencial demócrata Hillary Clinton, quien reaccionó en tono jocoso a la noticia de que ha sido sancionada.

“Quiero dar las gracias a la Academia rusa por este premio a los logros de toda una vida”, bromeó Clinton en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

