Santo Domingo .- Catorce jefes de Estado o de Gobierno de Iberoamérica ya han confirmado su asistencia a la cumbre que se celebrará en Santo Domingo el 24 y el 25 de este mes de marzo, informó este jueves el ministro dominicano de Exteriores, Roberto Álvarez.

En la presentación, este jueves, del XIV Encuentro Empresarial Iberoamericano que se celebrará el 23 y el 24 de marzo en el marco de la cumbre, Álvarez, sin concretar, afirmó que "el grueso de jefes de Estado o de Gobierno estarán aquí participando" en la reunión.

"Los que no podrán venir son por motivos muy excepcionales , por algún tema muy particular", añadió el canciller, quien a modo de ejemplo dijo que no estará el primer ministro de Andorra, Xavier Espot, porque una semana después hay elecciones.

Los catorce dirigentes que ya han confirmado su asistencia constituyen una amplia mayoría de los veintidós países, diecinueve latinoamericanos y tres europeos (España, Andorra y Portugal) que forman parte de la comunidad iberoamericana.

Sí se sabe que participarán el rey de España, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, además de los anfitriones dominicanos encabezados por el jefe de Estado Luis Abinader.

Álvarez destacó la "relevancia" de esta reunión para República Dominicana, una cita especial después de que la anterior, en 2021, debido a la pandemia fuera en formato híbrido y solo pudieran estar presentes Andorra como anfitrión, República Dominicana que iba a recibir la presidencia pro témpore de la cumbre y España y Portugal por su cercanía al lugar de celebración.

La reunión al más alto nivel de Santo Domingo, bajo el lema "Juntos por una Iberoamérica justa y sostenible", tendrá cuatro ejes principales: medioambiente, seguridad alimentaria, arquitectura financiera y derechos digitales.