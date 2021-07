“No quiero echarle leña al fuego. Hay que evitar tanto como hacer ese poco que enciende el país ”, dijo Ariel Henry.

REDACCIÓN.- Nombrado Primer Ministro el pasado 5 de julio, unas veinticuatro horas antes del asesinato de Jovenel Moïse, el doctor Ariel Henry no tuvo tiempo de formar su gobierno y asumir el cargo.

Sin embargo, reclama su derecho a gobernar el Primado, indica en una entrevista con Nouvelliste.

“El Sr. Claude Joseph hizo un buen trabajo hoy y lo agradezco. Soy un Primer Ministro cuya orden fue dictada a mi favor en el Moniteur y estaba en el proceso de elegir a los miembros de mi gabinete, incluso estábamos muy avanzados. Tengo que seguir, pero en el contexto actual creo que hay una oportunidad de diálogo para llegar a un acuerdo que nos permita ir en un mejor clima para las elecciones y tener un gobierno que también pueda crear este clima ”, dijo el Dr. Ariel Henry.

Sin embargo, Ariel Henry no comparte determinadas decisiones tomadas por Claude Joseph en las últimas horas, en concreto el estado de sitio que ha decretado en todo el territorio. “No creo que estemos en una situación que requiera un estado de sitio. Creo que es un poco apresurado. Este es mi punto de vista”, argumentó.

“Un gobierno que ha dimitido es un gobierno que ha dimitido que yo sepa. No es un gobierno de pleno derecho. Si no hubiera necesidad de otro gobierno, creo que el presidente Jovenel Moïse no me habría buscado ni habría realizado las consultas. No debemos creer que el clima se ha convertido de repente en un clima pacífico ”, dijo Ariel Henry.

El neurólogo piensa que en esta situación “es necesario sentarse. Soy un primer ministro designado, Claude fue un primer ministro interino que reasumió sus cargos como ministro de Relaciones Exteriores. Creo que tenemos que hablar entre nosotros. Se suponía que Claude permanecería en el gobierno que iba a tener. "

Para Ariel Henry, Claude Joseph ya no es primer ministro. “En mi opinión, ya no es primer ministro. ¿Hay varios primeros ministros nombrados en el país? Preguntó.

¿Existe un cronograma para completar su gobierno que le permitirá asumir el cargo? A esta pregunta de Le Nouvelliste, Ariel Henry respondió en estos términos: “Había un horario planificado con el presidente Jovenel Moïse. Pero murió. Creo que tenemos que llegar a un consenso con todos los jugadores, no soy el único maestro a bordo ... ”

Ariel Henry cree que es necesario dialogar con los actores involucrados, la clase política y los 10 senadores aún en el cargo.

Preguntado por saber si está en contacto con actores de la comunidad internacional, Ariel Henry declara: "He hablado con cierto número de personas en la comunidad internacional". No quiso dar más detalles sobre las personas con las que habló. Sin embargo, dice que está en contacto constante con Claude Joseph.

Para Ariel Henry, el asesinato del presidente Jovenel Moïse es espantoso e inaceptable. “Se rebeló y me lastimó. La gente se comportó de manera muy digna ante este acto de barbarie ”, dijo.