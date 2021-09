Esta será la primera intervención de Abinader ante la ONU de manera presencial, pues durante la 75° versión le correspondió hacerlo en forma virtual por la pandemia de la COVID-19.

NEW YORK.- Mientras se espera que el presidente de la República, Luis Abinader, se reúna la tarde de este sábado con hijos de dominicanos nacidos en Estados Unidos, en The Armory, del Bronx, New York, grupos de la diáspora se apuestan frente a ese centro en reclamo de que sean incluidas las tres causales en el controvertido proyecto de ley del Código Penal Dominicano.

Se recuerda que el presidente Luis Abinader agotará una agenda en la Gran Manzana, entre ellas ofrecerá un discurso ante la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) este miércoles 22 en el turno número 12.

Esta será la primera intervención de Abinader ante la ONU de manera presencial, pues durante la 75° versión le correspondió hacerlo en forma virtual por la pandemia de la COVID-19.