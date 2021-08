"Time's Up", creada como reacción al escándalo de los abusos del productor de cine Harvey Weinstein ya recibió críticas poco después de ser creada en 2018 por su supuesta falta de dirección concreta y sus objetivos difusos.

NUEVA YORK.- Tina Tchen, la presidenta de la fundación creada para combatir el acoso sexual de las mujeres "Time's Up", renunció este jueves tras conocerse sus vínculos con el exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, quien dejó su cargo por acosar a más de una decena de empleadas.

"Ahora es el momento de 'Time's Up' para evolucionar y avanzar porque hay mucho trabajo que hacer por las mujeres. Está claro que no soy la líder que puede conseguir eso en estos momentos", dijo en un comunicado hecho público en redes sociales Tchen, que anteriormente había sido la jefa de personal de la exprimera dama de EE.UU. Michelle Obama.

La líder de la fundación admitió que se ha convertido en un elemento divisorio entre las personas que tratan de trabajar por conseguir un cambio, por lo que "es el momento de dimitir y dejar que 'Time's Up' continúe con su significativo proceso".

En las últimas semanas, se supo que Tchen había estado en contacto con la oficina de Cuomo después de conocerse que varias mujeres le acusaban de haberlas acosado sexualmente en el trabajo.

Según información publicada por el New York Times, tanto Chen como la directora del consejo de "Time's Up", Roberta Kaplan -quien también ha presentado su dimisión- hablaron con la administración de Cuomo sobre un artículo de opinión que se iba a publicar en un medio en el que se atacaba a la primera persona que habló en público sobre el comportamiento inadecuado del exgobernador, Lindsay Boylan.

Kaplan, abogada de profesión, también habría consultado con altos cargos de Cuomo sobre cómo de intensa debería ser la respuesta de "Time's Up" a la polémica que rodeaba al exgobernador, mientras que Tchen ordenó a sus compañeras de la fundación no publicar un comunicado en apoyo de Boylan, según mensajes de texto publicados por The Washington Post.

"Time's Up", creada como reacción al escándalo de los abusos del productor de cine Harvey Weinstein y respaldada por importantes figuras femeninas del mundo de entretenimiento como Oprah Winfrey y Reese Witherspoon, ya recibió críticas poco después de ser creada en 2018 por su supuesta falta de dirección concreta y sus objetivos difusos.

Monifa Bandele, con amplia experiencia en organizaciones sin ánimo de lucro, ocupará el puesto de liderazgo de "Time's Up" de manera temporal, mientras que el consejo de dirección afirmó en un comunicado que se llevará a cabo "una investigación independiente" sobre la "forma de trabajar" y cómo se puede cumplir con su misión "de la mejor manera".

"Estamos comprometidos con la misión por la que fue fundada 'Time's Up': trabajo seguro, equitativo y digno para todas las mujeres", afirmó el consejo en un comunicado.