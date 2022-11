La historia de Lambert con el narcotráfico abarca dos décadas. Durante este tiempo, Lambert usó su cargo para liderar y facilitar el tráfico de cocaína de Colombia a Haití.

Washington.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, junto con el Gobierno de Canadá, impuso este viernes sanciones al presidente del Senado haitiano, Joseph Lambert y el destacado ex senador, Youri Latortue (Latortue) por presuntos vínculos con el narcotráfico.

La OFAC designó a Lambert y Latortue, por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción, o presentan un riesgo significativo de contribuir materialmente a la misma.

Haitian Senator Joseph Lambert is ineligible to enter the United States for his corrupt activities and gross violation of human rights. The United States will continue to hold accountable anyone who foments instability and undermines democracy in Haiti.

“Joseph Lambert y Youri Latortue abusaron de sus cargos oficiales para traficar drogas y colaboraron con redes criminales y de pandillas para socavar el estado de derecho en Haití”, dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson. “Estados Unidos y nuestros socios internacionales continuarán tomando medidas contra quienes facilitan el tráfico de drogas, permiten la corrupción y buscan sacar provecho de la inestabilidad en Haití”.

La historia de Lambert con el narcotráfico abarca dos décadas. Durante este tiempo, Lambert usó su cargo para liderar y facilitar el tráfico de cocaína de Colombia a Haití y para facilitar la impunidad en Haití para otros narcotraficantes. Lambert también ha ordenado a otros que se involucren en la violencia en su nombre. Su tráfico de drogas, sus tácticas corruptas y su continuo desprecio por el estado de derecho han contribuido a la continua desestabilización de Haití.

Al igual que Lambert, Latortue también ha tenido una larga participación en actividades de narcotráfico. Latortue se ha involucrado en el tráfico de cocaína de Colombia a Haití y ha dirigido a otros a participar en la violencia en su nombre.

OFAC coordinó de cerca con la Administración de Control de Drogas en esta designación.