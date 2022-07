La ola de calor llega luego de un lunes lluvioso, que dejó inundaciones en estaciones del Metro en el Alto Manhattan.

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- A punto de empeorar está el sofocante verano de Nueva York, con un calor histórico previsto a partir de hoy, sin alivio en los próximos días.

Se proyecta que todos los días de esta semana superen los 90 grados F (32C), con una sensación térmica aún mayor, especialmente en las plataformas subterráneas del Metro. La racha podría incluso continuar hasta la próxima semana y amenazar la salud de los neoyorquinos, advirtió la meteoróloga Amy Freeze, de Fox Weather, al Daily News.

Ocho días consecutivos con temperaturas de 90 grados o más representarían uno de los 10 períodos más calurosos en la historia de la ciudad de Nueva York. En previsión, ConEd lanzó ayer anuncios pidiendo bajar el consumo para evitar posibles sobrecargas que lleven a cortes eléctricos y/o incendios.

La ola de calor llega luego de un lunes lluvioso, que dejó inundaciones en estaciones del Metro en el Alto Manhattan.

“Sí, se supone que hace calor durante el verano, pero son los días consecutivos de 90 grados los que hacen que sea realmente difícil de manejar para nuestro cuerpo”, comentó Freeze. “Si no tiene aire acondicionado, no tiene mucho tiempo para refrescarse en las horas de la noche, porque nuestras temperaturas no bajan tan dramáticamente”.

El récord de la ciudad de 12 días consecutivos a 90 grados se estableció durante el verano de 1953. Las dos rachas más recientes de al menos ocho días a ese nivel en Nueva York ocurrieron en 2002.

Es probable que el jueves sea el día más caluroso y húmedo con un máximo de 97F (36C) y 55% chance de lluvia. Pero el viernes podría sentirse aún más, adelantó Freeze.

A mediados de mayo, un corredor de 30 años murió tras colapsar en la línea de meta del Medio Maratón de Brooklyn y cinco más fueron hospitalizados por diversas lesiones, mientras la ciudad de Nueva York experimentaba un calor y humedad inusuales para la primavera.

Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS-NY). Más detalles acá sobre el pronóstico en cada condado de Nueva York y Jersey.

Consejos para prevenir y tratar la hipertermia (temperatura corporal alta):

Tome suficiente líquido durante el día, tanto agua como jugos de vegetales y frutas. Evite el café y el alcohol.

Si su casa no tiene aire acondicionado o ventiladores, mantenga las cortinas y ventanas cerradas durante el día y abiertas en la noche.

Evite el sol. La exposición prolongada siempre tiene consecuencias negativas.

Trate de vestir ropa de algodón o telas naturales, frescas y livianas, y evitar las fibras sintéticas y los colores oscuros.

No se ejercite al aire libre y evite los lugares demasiados concurridos durante las horas pico de alta temperatura. Se considera que alrededor de las 3:00 p.m. es el momento de mayor calor en el día.

Adicionalmente, para evitar apagones e incendios, Con Ed recomienda:

Limitar el uso de electrodomésticos grandes, como lavadoras, secadoras, lavavajillas y microondas, entre las 2 y 10 p.m.

Usar sólo un electrodoméstico grande a la vez en el hogar.

Limitar el uso del aire acondicionado siempre que sea posible. Si tiene varios equipos, encender sólo uno.

Use ventiladores para ayudar a circular el aire. Abra las ventanas, pero no deje niños sin supervisión.

Apague su aire acondicionado cuando no esté en su casa y use un temporizador para comenzar a enfriar media hora antes de llegar. Configura la temperatura más alta que le resulte cómoda.