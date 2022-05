El comandante Volodymyr Baranyuk, que recibió el título de Héroe de Ucrania en marzo.

Redacción.- Sergiy Volynsky, más conocido como Volyna, el marino que informa regularmente sobre la situación en Mariupol, la ciudad que los rusos convirtieron en un infierno.

De fuera de ocupación a Comandante de Brigada de Infantería de Marina.

Sergiy Volynsky sirvió en las tropas ucranianas durante la ocupación de Crimea en 2014. Sobre la base de las unidades derivadas de Crimea, se formó la 36º Brigada de Infantería de Marina Separada en 2015, en 2019 recibió el nombre de contralmirante Mykhailo Bilynsky. Estaba ubicado en Mykolaiv. Desde 2015 como parte de la brigada Sergiy Volynsky participó en ATO. Los infantes de marina lucharon en la dirección de Mariupol.

En 2015, el presidente Poroshenko otorgó al teniente mayor Volynsky el grado III de la orden 'For Courage'. En 2020, Volynsky recibió la medalla "Por el servicio militar de Ucrania" del presidente Zelensky como capitán. Se le concedió otra orden de grado Bohdan Khmelnytsky III el 3 de mayo, cuando ya estaba en las mazmorras de Azovstal.

Hace aproximadamente un mes, la 36ª Brigada de Infantería de Marina se separó. El comandante Volodymyr Baranyuk, que recibió el título de Héroe de Ucrania en marzo, y un grupo de combatientes tomaron una decisión que Azov calificó de "incomprensible" e incluso "cobarde": romper el cerco hacia la línea del frente con una columna de equipo. Como resultado, parte de la Infantería de Marina, dirigida por el general de brigada, fue hecha prisionera, se desconoce el destino de la mayoría de los combatientes de este grupo. El mismo Baranyuk fue hecho prisionero: los propagandistas rusos compartieron videos con él.

En cambio, la otra unidad se dirigió a Azovstal, uniendo fuerzas con el Regimiento Azov el 12 de abril. Fue Volynsky quien comandó esta unidad. Asumió el mando de la brigada por ausencia/muerte de los comandantes superiores. Al día siguiente, 13 de abril, Volynsky dijo en su mensaje de video:

"Llevé a cabo una operación exitosa con el Regimiento Azov. Me uní a ellos, tuve un reagrupamiento exitoso. Continuamos realizando misiones de combate. Nuestra moral es fuerte. Sabemos lo que estamos haciendo, por qué estamos aquí. Haremos todo lo que necesitamos para realizar con éxito misiones de combate".

Voz del infierno de Azovstal

Una semana después del estallido, Sergiy Volynsky convocó al público a través de las redes sociales. El deseo de los marines de enfrentarse a los rusos no ha disminuido. Pero Volyna pidió ayuda para que la lucha no fuera en vano:

"No nos rendiremos y lucharemos hasta el final. Pero nuestro juramento de lealtad no es suficiente para liberar a Mariupol".

El 18 de abril, el comandante de la Infantería de Marina escribió una carta al Papa Francisco para salvar a la gente de Mariupol.

Dos días después, escribió un llamamiento a los cuatro líderes mundiales: Joe Biden, Boris Johnson, Recep Erdogan y Volodymyr Zelensky. Pidió desbloquear Mariupol para evacuar a los civiles, incluidos niños, heridos y muertos que permanecían en las mazmorras de Azovstal.

Zelensky recibió otra apelación

"¡Quería que Ucrania fuera un estado donde el soldado es amigo del presidente! Durante dos meses me he estado comunicando personalmente con el presidente ucraniano, son llamadas telefónicas y mensajes en medio de la noche, nos apoyamos mutuamente como verdaderos amigos". en momentos difíciles. Ahora mi amigo dice: "No tenemos tiempo para soñar. ¡No tenemos un sueño, Ucrania tiene un objetivo! Recuperaremos a nuestra gente". ¡Solía ​​confiar y tener confianza en mis amigos!"

Sin embargo, en mayo Sergiy Volyna hizo una publicación que tuvo más de 120.000 reposts con menos esperanzas y sueños.

"Parece que estoy en un reality show infernal en el que nosotros, los militares, luchamos por la vida, aprovechamos todas las oportunidades para salvar, ¡y el mundo solo está viendo una historia interesante! Esos escenarios solían estar en películas y programas de televisión. La única diferencia es que no es una película, y no somos personajes ficticios, ¡esto es la vida real!¡El dolor, el sufrimiento, el hambre, las lágrimas, el miedo, la muerte son todos reales!

¿Qué me sorprende? ¡¡¡Cinismo!!! El cinismo humano no tiene limites!!! Hay reglas comunes que son iguales para todos, certificadas por un montón de leyes, firmas y sellos, ¡pero no funcionan! Entonces, ¿por qué los necesitamos? "

La lucha continúa

Además del texto fuerte, la cara de Volyna impresionó más a los lectores. El rostro de un hombre de 30 años, un soldado de unidad de élite, es significativamente diferente de las imágenes tomadas incluso hace varios meses.

Ahora los ucranianos esperan que la "gente poderosa" haya escuchado el mensaje de los héroes de las mazmorras de Azovstal. Y muy pronto Sergiy Volyna obtendrá su propia Orden de Bohdan Khmelnytsky. Y lo más importante se reencontrará con su familia.