Redacción.- El muralista mexicano Pedro Peña Reyes, de 36 años, compartió hace unos días la historia de dos adultos mayores de la alcaldía Iztapalapa que lo inspiraron a plasmarlos en una de sus obras.

Por medio de Facebook, el artista escribió: "Hace unos días, pintando, vi a esta pareja de enamorados. Me llamó la atención y me acerque a ellos. Conocí a don Reyes y a la señora Imelda, salen todos los días, se sientan en el mismo lugar a tomar el sol, me comentan que varias personas les han tomado fotos, incluso extranjeros. Les pedí permiso para hacerles unas fotos y después les hice un pequeño mural".

Además, compartió una fotografía de los ancianos, él está sentado en la banqueta sobre unos trapos, mientras sostiene con sus manos la silla de ruedas de su pareja. También compartió varias fotos del resultado final de su mural el cual ha generado una gran cantidad de reacciones en la red social y el post ha sido compartido más de 34,000 veces.

En entrevista con Yahoo!, Pedro Peña nos contó que conoció a la pareja mientras trabajaba en un mural en la colonia Jalpa en la zona de Santa Catarina.

“Justo cuando estaba pintando, a un lado están ellos. Pensamos en limpiarles el espacio para que pasaran, pero ellos no quisieron, se quedaron mirando. En el transcurso del día los estuve viendo, él la acariciaba y recargaba la silla de ruedas en su pecho. Trabajé en el sitio dos días más y ellos siempre repetían la misma rutina, en la que se demostraban su amor", contó Peña Reyes.

El artista también dijo que luego de hablar con los adultos, platicó con sus familiares, quienes les dijeron que con el paso del tiempo se han hecho más amorosos, incluso dijeron que él suele componerle canciones y tocárselas con un acordeón.

Por ello, Pedro Peña dijo que trato de plasmar el amor que ellos se tienen en su obra, algo que la gente le ha reconocido, pues la comunidad se mostró feliz al verlos plasmados en la vía pública.

Pedro es del municipio de Chalco, en el Estado de México. Su formación artística no es académica, pues nos comentó que comenzó haciendo grafiti, pero luego decidió enfocarse en hacer arte con causa social, pues es algo que a él le resulta satisfactorio, por lo que incluso ha realizado pinturas en organizaciones civiles. Gran parte de su obra puede verse en su cuenta de Instagram, en donde suele compartir fotos.

Fuente: Yahoo