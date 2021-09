Sobre la salida de las tropas estadounidenses y sus aliados de la OTAN de Afganistán y si la población ha sido "dejada a su suerte", Francisco contestó: "Por lo que se ve aquí no se tuvieron en cuenta, parece, no quiero juzgar, no se tuvieron en cuenta todas las eventualidades".

CIUDAD DEL VATICANO.- El papa Francisco atribuyó una cita del presidente ruso, Vladimir Putin, sobre la situación en Afganistán a la cancillera alemana Angela Merkel a la que elogió definiéndola "una de las grandes figuras de la política mundial", durante su entrevista emitida hoy en la radio española COPE.

Y después citó la frase que dijo "le tocó" sobre el tema: "Es necesario poner fin a la política irresponsable de intervenir desde fuera y de construir en otros países la democracia, ignorando las tradiciones de los pueblos", pero se la atribuyó a Merkel durante la reunión en Moscú con Putin el pasado 20 de agosto.

Sin embargo, la anécdota de la entrevista es que esta frase la pronunció el mandatario ruso en la reunión con Merkel en una encendida crítica de la imposición de valores democráticos a otros países por parte de Occidente.

"Hay que poner fin a la política irresponsable de imposición de valores ajenos desde afuera, a las ambiciones de construir democracia en otros países según moldes ajenos sin considerar las peculiaridades históricas, nacionales, religiosas e ignorando completamente las tradiciones de esos pueblos", subrayó Putin tras la reunión con Merkel