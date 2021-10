Mary Kay Leotourneau era profesora de primaria cuando empezó a abusar sexualmente del pequeño de 12 años. Tiempo después se casaron y tuvieron dos hijas

ESTADOS UNIDOS.-Mary Kay Letourneau, quien era profesora de Vili Faulaau, su historia fue de la más famosas en los Estados Unidos para la década de los años 90. Letourneau comenzó a abusar sexualmente de él cuando tenía 12 años, sin embargo, de acuerdo con un amigo cercano, la ex profesora expresó remordimiento por sus acciones antes de fallecer en 2020 a causa de cáncer.

“Al final de tu vida, comienzas a reevaluar muchas cosas, y ella estaba tratando de hacer las paces, no solo con los demás sino consigo misma” contó para la revista People una persona cercana a Letourneau quien recibió una carta de ella seis semanas antes de su muerte.

“Al final, [la cuestión] fue que ella entendió a un nivel muy profundo que realmente había arruinado su vida y la vida de muchas otras personas en 1996, se dio cuenta de que, aunque las cosas salieron relativamente bien, ella era responsable de una amplia franja de destrucción por sus acciones. Se disculpó con mucha gente por muchas cosas “, comentó la fuente al medio estadounidense.

La historia de Mary Kay Letourneau y Vili Faulaau inició en 1996, cuando la primera era profesora de primaria, en sexto grado, del entonces infante Faulaau. Ella fue sentenciada a prisión por más de siete años bajo el cargo de abuso infantil. Letourneau estuvo embarazada de Faulaau dos veces antes de que este cumpliera 15 años.

Cuando la ex profesora salió de la cárcel, Vili Faulaau era ya un adulto, por lo que solicitó a la Corte retirar la orden de restricción para que pudieran volver a verse. Ambos se casaron en 2005 y criaron a sus hijas en el estado de Washington.

El matrimonio duró 12 años, pues en 2017 Faulaau solicitó el divorcio de Letourneau. Durante la separación, el representante legal de la ex profesora fue David Gehrke, un abogado de alto perfil que llegó a conocer bien a la pareja y estuvo en contacto con ellos por más de veinte años.

“No me sorprende que se hayan casado, y no me sorprende, en esta época, que se estén separando”, comentó Gehrke para People en 2017.

De acuerdo con la fuente que recibió una carta de Letourneau, hacia el final de su vida, ella entendió que sus acciones fueron ilegales e inmorales, “lo que ella hizo no debe de ser emulado bajo ninguna circunstancia, ella entendió esto muy claramente hacia el final de sus días, sentía mucho remordimiento”.

Letourneau falleció en 2020, la ex profesora escribió un importante número de cartas a familiares y amigos durante sus últimos días “ella cometió muchos errores en sus 58 años, no solo el gran error que todo mundo conoce, y quería que todos sus seres queridos supieran que lamentaba haberles lastimado”.

Aunado a esto, Letourneau le comentó a la fuente que había escrito 30 cartas. Sin embargo, no está claro si una de esas fue para su exesposo: “No sé si recibió una nota, pero sí sé que ella arregló las cosas con él lo mejor que pudo”, dijo. “Ella lo amó hasta el final”. Según indican los reportes, la pareja vivió junta durante el proceso de su divorcio y ocasionalmente se les veía alrededor del área de Seattle, ambos eran muy activos en la vida alrededor de sus dos hijas.