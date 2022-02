Alabama

El mandato de Alabama sobre el uso de mascarillas expiró el 9 de abril. El Departamento de Salud Pública del estado recomienda el uso de mascarillas en público como parte de sus pautas de seguridad contra la COVID-19. Los mandatos municipales de uso de mascarillas en Birmingham y Montgomery expiraron en mayo.

Alaska

El Departamento de Salud y Servicios Sociales de Alaska "recomienda firmemente el uso de mascarillas en público", pero el estado no lo ha exigido. Anchorage, la ciudad más grande de Alaska, terminó el mandato obligatorio este 8 de diciembre. Juneau, la capital del estado, exige el uso de mascarillas en la mayoría de los espacios públicos cerrados.

Más información: lee las pautas sobre el uso de mascarillas del Departamento de Salud de Alaska.

Arizona

El gobernador Doug Ducey emitió una orden ejecutiva el 25 de marzo levantando todas las restricciones estatales por COVID-19 para los negocios y prohibiendo que las ciudades y los condados impongan el uso oblogatorio de mascarillas excepto en edificios gubernamentales y en el transporte público. Anteriormente, Arizona requería el uso de mascarillas para los empleados y los clientes de las barberías y las peluquerías, y varias jurisdicciones, incluyendo los condados más grandes del estado, estaban bajo órdenes estrictas de uso de mascarillas.

Arkansas

El 31 de marzo, el gobernador Asa Hutchinson suspendió el requisito de uso de mascarillas que había entrado en vigor 8 meses antes. Los funcionarios de salud continúan recomendando que los habitantes de Arkansas usen máscaras en público cuando no puedan mantener una distancia de 6 pies de las personas que no viven en el hogar. Una ley estatal que prohibía a los gobiernos locales imponer órdenes de uso de mascarillas, promulgada en abril, fue anulada por un juez de Arkansas el 29 de diciembre.

California

Hasta el 15 de febrero, se requerirán mascarillas en entornos públicos cerrados para toda persona de 2 años o más, independientemente del estado de vacunación. Después de eso, el mandato se aplicará solo a las personas no vacunadas en la mayoría de los entornos públicos. Las mascarillas seguirán siendo obligatorias para todos en las escuelas, los centros de atención médica y de cuidados a largo plazo, los centros correccionales, los refugios para personas sin hogar y de emergencia, y el transporte público. El condado de Los Ángeles requiere el uso de coberturas faciales en eventos grandes al aire libre.

Colorado

El gobernador Jared Polis finalizó el mandato estatal de Colorado el 14 de mayo. Se requiere cubrirse la cara en los centros de atención residencial y en el transporte público, independientemente del estado de vacunación. La orden local de Denver, que exige el uso de cubrebocas en espacios públicos cerrados en Denver, Adams y Arapahoe fue eliminada a principios de febrero. Órdenes similares en los condados de Larimar y Jefferson serán eliminadas el 12 y el 18 de febrero respectivamente. El condado de Boulder mantendrá la orden de uso de mascarilla en espacios públicos cerrados.

Connecticut

Se requiere el uso mascarillas para las personas de 2 años o más no vacunadas en lugares públicos cerrados y para todas las personas en edificios escolares, centros de atención médica, entornos de residencia grupal —como hogares de ancianos y prisiones— y en el transporte público. El gobernador Ned Lamont fijó la fecha de vencimiento del 28 de febrero para la orden estatal. Bridgeport y New Haven tienen órdenes de uso de mascarillas en espacios interiores en toda la ciudad, las cuales se aplican tanto a las personas vacunadas como a las no vacunadas.

Delaware

La orden sobre el uso de mascarillas del gobernador John Carney caducará a las 8 a.m. del 11 de febrero. Hasta entonces, se exige el uso de mascarillas a las personas en edad de kindergarten y mayores en entornos públicos cerrados, excepto mientras comen o beben en restaurantes y bares, y en el transporte público. Las mascarillas seguirán siendo obligatorias en las escuelas y los centros de cuidado infantil.

Distrito de Columbia

La alcaldesa Muriel Bowser volvió a imponer el mandato de uso de mascarillas en interiores de Washington, D.C. el 21 de diciembre como parte de una nueva declaración de emergencia de COVID-19 provocada por la rápida propagación de la variante ómicron. Se requiere que las personas mayores de 2 años se cubran la cara en lugares públicos cerrados, ya sea que estén vacunados o no. La orden se ha extendido hasta al menos el 28 de febrero.

Florida

Florida recomienda, pero no ha requerido, que el público en general use mascarillas. Varias ciudades y condados grandes, incluidos Miami-Dade, Palm Beach y Hillsborough (que incluye Tampa), tenían requisitos de uso de mascarillas. El gobernador Ron DeSantis emitió una orden ejecutiva el 3 de mayo que prohibe a los gobiernos locales y a los sistemas escolares imponer restricciones a la COVID-19, incluidas las normas de máscara.

Georgia

La oficina del gobernador y el Departamento de Salud Pública del estado recomiendan el uso de mascarillas en público para evitar la propagación del COVID-19. El gobernador Brian Kemp trató el verano pasado de prohibir los mandatos locales de uso de mascarilla, pero en agosto de 2020 suavizó su orden para permitir que las ciudades y los condados impusieran normas limitadas para cubrirse la cara. La alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, el 21 de diciembre restituyó un mandato de toda la ciudad que requiere enmascaramiento en todos los entornos públicos bajo techo para personas de 10 años en adelante. Savannah, Macon y Athens también impusieron el uso de mascarillas.

Hawái

El gobernador David Ige levantó el mandato estatal de uso de mascarillas al aire libre el 25 de mayo. La directiva enmendada de Hawái sobre el uso de mascarillas todavía requiere que los residentes de 5 años o más usen una cobertura facial en la mayoría de los entornos públicos cerrados y requiere que las empresas rechacen la admisión o el servicio a los clientes sin mascarilla en la mayoría de las circunstancias.

Idaho

Las últimas “pautas para mantenerse saludable” de Idaho, con fecha del 11 de mayo, recomiendan que los empleadores determinen cómo las mascarillas y otros equipos de protección “pueden ser un requisito” en sus lugares de trabajo. Boise, la capital y la ciudad más grande de Idaho, eliminó su mandato de uso de mascarillas en mayo, al igual que varias otras jurisdicciones. El gobernador Brad Little firmó una orden ejecutiva el 28 de mayo que restableció la autoridad de los Gobiernos locales para hacer sus propias reglas de uso de mascarillas y revirtió una decisión de la vicegobernadora Janice McGeachin que eliminaba ese control local mediante una orden que emitió mientras Little estaba en una conferencia fuera del estado.

Illinois

Las mascarillas son obligatorias en entornos públicos cerrados para las personas mayores de 2 años, independientemente del estado de vacunación, excepto cuando están comiendo o bebiendo activamente en bares y restaurantes, o en lugares de trabajo donde pueden mantener constantemente 6 pies de distancia de los demás. El gobernador J.B. Pritzker dijo el 9 de febrero que el mandato terminaría a fin de mes si el número de hospitalizaciones por COVID-19 en el estado continúa disminuyendo.

Indiana

El mandato de uso de mascarilla del estado, que lleva 8 meses, pasó a ser una "recomendación de uso de mascarillas" el 6 de abril. Se recomienda a las personas de 8 años en adelante que usen mascarillas en todos los lugares públicos interiores y al aire libre cuando no puedan mantener 6 pies de distancia de los demás. El uso de mascarillas sigue siendo obligatorio en los edificios del estado, en las escuelas K-12 y en los centros de vacunación y pruebas de COVID-19. Las órdenes locales de uso de mascarillas en Indianapolis y Marion County expiraron el 7 de junio.

Iowa

La gobernadora Kim Reynolds levantó la orden del uso de mascarillas del estado en febrero de 2021. En mayo siguiente, firmó una legislación que prohibía a los gobiernos locales obligar a las empresas a exigir mascarillas. Reynolds firmó una ley el 20 de mayo que prohíbe a los Gobiernos locales obligar a las empresas a exigir mascarillas. La ciudad de Iowa exige el uso de mascarillas para las personas mayores de 2 años en lugares públicos cerrados y al aire libre cuando no pueden mantener el distanciamiento social. Los funcionarios de la ciudad dicen que la orden es legal porque se aplica a las personas, no a las empresas.

Kansas

Los legisladores de Kansas revocaron el requisito de mascarilla del estado el 1 de abril, horas después de que la gobernadora Laura Kelly emitiera una orden ejecutiva con la intención de prorrogarlo, en virtud de una ley estatal aprobada el mes anterior que otorgaba a un panel de legisladores de alto nivel la autoridad para anular las órdenes de emergencia de la gobernadora. El condado de Wyandotte, que incluye Kansas City, revocó el mandato de mascarilla para interiores el 16 de diciembre.

Kentucky

El mandato general de mascarilla de Kentucky finalizó el 11 de junio junto con las restricciones sanitarias COVID-19 restantes del estado. Las mascarillas siguen siendo obligatorias para las personas mayores de 5 años en determinados entornos, como escuelas y guarderías, centros médicos y de atención a largo plazo, prisiones, refugios para personas sin hogar y en el transporte público.