Piecuch aspira a que su mensaje llegue a otras mujeres víctimas del bullying cibernético, y les anime a creer en ellas mismas y a no dejarse llevar por las presiones de los bullies.

Redacción Internacional.- Tras el suicidio de la ex Miss USA, Cheslie Krist, y la posible conexión con una depresión profunda, la ex Miss Universo Andrea Piecuch, recurrió a sus redes sociales para abrir una conversación pública acerca del bullying cibernético y el discurso de odio al que muchas de las concursantes en los certámenes están sometidas.

"Por el bien de Cheslie y de muchas otras como ella que sufren en silencio, este post es para ustedes", comenzó escribiendo en su cuenta de Instagram la Miss Universo US Virgin Islands.

"Hace dos años, cuando gané mi titulo de Miss Universo no tenia exactamente una idea del ridículo y el odio al que me estaba exponiendo", aseguró Piecuch.

Según la ex reina de belleza, su ilusión era pensar que estaba entrando en los mejores años de su vida aunque pudo comprobar que la realidad de su título era mucho más cruda.

"Aunque no puedo negar que algunos momentos de ese período fueron felices y gratificantes, hubo partes iguales de ansiedad y depresión", confesó Cheslie.

En su caso particular, hablar del tema la ha ayudado a crecer frente al lenguaje de odio expresado, sobre todo, en la redes sociales. Los ejemplos son aterradores.

"En mi caso hubo personas que hasta me dijeron que me matara. Estas gentes no se hacen responsables de sus palabras y sus acciones. Si hay algo aprendí de Cheslie es a hablar", afirmó.

"Comparto [este mensaje] ahora que muchas de nosotras estamos aflijidas. Quiero que sepan que no están solas. Las respeto. Ustedes son más fuertes de lo que creen. Nadie más que ustedes puede definir quién eres, y aunque ellos traten, no los dejen ganar", dijo la ex reina de belleza.