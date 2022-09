La directora general de la organización “Quisqueya es Moda”, la diseñadora Evangelina Reyes Fermín anunció en la ciudad de New York, que el tradicional desfile estará dedicado al diseñador dominicano Leonel Lirio.

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- La experimentada diseñadora internacional Giannina Azar, será la responsable del cierre de la tercera versión de "Quisqueya es Moda” a celebrarse este sábado 10 de septiembre 2022 a partir de las 5:00 pm en Our Lady of Lourdes School, ubicada en el 468 west 143 street, New York NY, 10031.

Giannina , quien ha cosechado gran parte de sus éxitos en la industria de la pasarela de la República Dominicana y con fama internacional con diseños para Jennifer López, Thalía, Britney Spears, Beyoncé y para muchas otras figuras de la industria del entretenimiento, empresarial y política. La diseñadora es considerada actualmente una de las más completas en su área que enorgullece al país y que ha trascendido por su talento, humildad y laboriosidad.

La directora general (CEO) de la organización “Quisqueya es Moda”, la diseñadora Evangelina Reyes Fermín, anunció en la ciudad de New York, que la tercera versión de su tradicional desfile de moda estará dedicada al diseñador dominicano Leonel Lirio en un reconocimiento a su trayectoria y al emprendedor empresario Máximo Mejía fundador de encaje “La Rosario”. Reyes Fermín destacó que el éxito diseñador, su misión ha sido enfocarse en apoyar y promover en el exterior el trabajo de los diseñadores, artistas plásticos y artesanos dominicanos de la industria de la moda y que Máximo Mejía realizó invaluable aporte y apoyo al mundo de la moda.

Cabe destacar que el día 11 de septiembre tendrán ventas de piezas de los artistas participantes para esta tercera edición “Vamos a Vivir lo Nuestro”. “Hemos elegido a Leonel Lirio por su gran trayectoria y su importancia en su carrera en el mundo de la moda. Queremos resaltar todos los aportes que ha brindado en cada uno de su diseño, ganando en dos ocasiones el traje típico en el concurso de Miss Universo, asimismo reconocemos al Sr. Máximo Mejía por su invaluable aporte y apoyo al mundo de la moda a través de sus tiendas encaje “La Rosario”, destacó Evangelina Reyes Fermín.

“Esta organización busca darle la mano a todos esos artesanos, artistas plásticos y diseñadores de moda dominicano que no tienen voz o fuerza para dar a conocer su trabajo. Sepan que no están solos y que nosotros estaremos aquí para ayudar. Quisqueya es moda surge de la necesidad de impulsar, apoyar e incentivar a los artistas plásticos, artesanos y diseñadores de moda dominicanos, es una plataforma que permite exhibir en otras latitudes nuestros talento e identidad caribeña”.

La organización ha participado en plataformas cómo la Xll feria del libro Dominicanos en la ciudad de New York; Dirección del pabellón de artesanía y arte plástico y el pabellón de moda y Belleza de la ferias, Dominican taste festival en New York, feria del Boulevard en honor al fenecido Johnny Ventura, Vlll festival de internacional de artistas unidos en New York, feria cultural y de la salud del centro cívico cuando Dominicanos en New York, entrega de canastas navideñas a personas de escasos recursos y al Club Demócrata por un Cambio en la ciudad de New York.

La presidenta de Quisqueya es moda, estudió diseño de moda en el instituto tecnológico Mercy Jáquez allí se destaca ganando los premios de carnaval en competencia estudiantiles por su originales creaciones: carnestolendas ( disfraz tradicional, febrero de 1990 ) , carnestolendas lll ( 1er lugar disfraz más original en febrero 1991 ) y reconocimiento en diseño infantil ( inspirado en el país de Colombia el agosto 1990) Fermín los invitados a disfrutar de estos gran cartelera para que sigamos viviendo los nuestros dentro de la semana de la moda de New York.