REDACCIÓN.- Haití despidió este martes con un funeral a tres de los catorce agentes asesinados por bandas armadas en menos de dos semanas, unas muertes que estos días desembocaron en violentas protestas por parte de una Policía que se siente abandonada a su suerte.

La ceremonia por estos tres efectivos muertos el 21 de enero en Metivier, en la comuna de Pétion-Ville, tuvo lugar en la Academia Nacional de Policía de Puerto Príncipe, bajo la amenaza constante de las bandas armadas que controlan gran parte de la capital haitiana y sus alrededores en medio de la impotencia de las autoridades.

Dolor

En un ambiente de dolor y bajo fuerte protección de las fuerzas de seguridad, familiares, amigos y allegados despidieron a los agentes, junto a compañeros del cuerpo, periodistas y responsables de la Policía Nacional.

Una Policía que "nunca los olvidará", aseguró el sacerdote que ofició la ceremonia a pocos kilómetros de la embajada de Estados Unidos en Haití, mientras se oían gritos y canciones tristes.

"¿Hablaste con tu mujer? ¿Hablaste con tu madre? ¿Con los hijos? ¿Qué les has dicho? Les dijiste que volverías. ¡Y ya no te vemos, no te vemos!", afirmaba una anciana.

Estos tres policías fueron asesinados en un ataque de un grupo armado dirigido por el poderoso jefe de la banda Vitel-Homme contra unos agentes en Pétion-Ville, una acción en la que un efectivo resultó además herido y otro desaparecido.

Se trataba de Luc Eliezer, de la vigésima promoción; Duckens Céjuste, de la vigésimo cuarta, y Gérald Occinal, de la trigésima, unos "héroes de la patria que se sacrificaron en Metivier el 21 de enero de 2021 por el bien de todos", según la Policía.

Cambios

Los catorce asesinatos de efectivos ocurridos en las dos últimas semanas provocaron el jueves fuertes protestas por parte de los agentes.

Fue una jornada de máxima tensión marcada por el ataque a la residencia particular del primer ministro de Haití, Ariel Henry, y al aeropuerto Toussaint Louverture, cuando iba a aterrizar el avión en el que el jefe del Gobierno regresaba de Argentina tras participar en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Tras lo ocurrido estos días, el director general Frantz Elbé ha introducido importantes cambios en la Policía Nacional de Haití (PNH).

Así, el comisario municipal Sergo Dasmy es el nuevo jefe de la Comisaría del Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture, en sustitución de Isaac Mérilien.

Prophète Joachim fue nombrado al frente de la Dirección de Inteligencia General (DRG) y el comisario principal Aladin Jean Louis, que estaba a cargo de la Jurisdicción de Pétion-Ville, ha sido trasladado a la Dirección Central de la Policía Administrativa.

Solución

El pasado fin de semana el primer ministro haitiano aseguró que. aunque comprende la demanda de los agentes, estos "no deben confundir sus objetivos y adversarios en su batalla".

"Hay que poner fin a esta inseguridad que se está extendiendo. Vamos a trabajar juntos para encontrar la solución adecuada. No vamos a aceptar que bandidos de todo tipo siembren la división entre nosotros", apuntó.

Haití vive en medio de una aguda crisis en todos los órdenes y una espiral de violencia, a lo que se suma la reaparición del cólera, que en cuatro meses ya ha causado más de 500 muertes en el país.

En octubre pasado, el Gobierno solicitó oficialmente el envío de una fuerza extranjera, tras lo cual el secretario general de la ONU, António Guterres, propuso establecer una "fuerza de acción rápida" con militares de uno o varios países y no bajo bandera de Naciones Unidas, una iniciativa que aún no se ha concretado.