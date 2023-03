Trump Jr aseguró que los cargos, que aún no se conocen, se apoyan en "teorías legales débiles" y señaló que la investigación contra su padre es un ejemplo de la "instrumentalización de la justicia" en EE.UU. con fines políticos.

REDACCIÓN.- El hijo del expresidente de Estados Unidos Donald Trump criticó este jueves la decisión de un gran jurado de Nueva York de imputar a su padre, asegurando que se trata de un ejemplo de la "instrumentalización de la justicia" y es propio de un país "comunista".

"Recibí la noticia hace unos 10 o 15 minutos (…), es el tipo de mierda del nivel de un (país) comunista. Esto haría sonrojar a Mao, a Stalin o a Pol Pot", dijo Donald Trump hijo en una transmisión en vivo de su podcast “Triggered”, poco después de conocerse la imputación del exmandatario.

Trump Jr aseguró que los cargos, que aún no se conocen, se apoyan en "teorías legales débiles" y señaló que la investigación contra su padre es un ejemplo de la "instrumentalización de la justicia" en EE.UU. con fines políticos.

Un mensaje similar dio Taylor Budowich, el portavoz del comité de acción política Make America Great Again (Hacer Estados Unidos grande de nuevo) (MAGA), que hace campaña a favor de Trump.

"Las élites políticas y quienes manejan el poder han instrumentalizado el gobierno para intentar detenerlo (a Trump). Van a fallar y él será reelegido de la manera más arrolladora en la historia de EE.UU.", escribió Budowich en un comunicado.

El diario The New York Times, el primero en dar la noticia, señaló que la imputación se anunciará de manera oficial en los próximos días y para entonces la Fiscalía de Manhattan habrá solicitado a Trump entregarse para ser citado por los cargos, que aún no se conocen.

El gran jurado, un órgano que estudia los casos y decide si hay base o no para la celebración de un juicio, ha sido seguido con gran atención mediática desde que hace diez días el propio Trump asegurara que sus 23 miembros iban a confirmar su imputación y acto seguido sería detenido, lo que finalmente no se produjo.