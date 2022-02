"Tienen múltiples significados, por eso me los pongo por todo el cuerpo. Tienen un significado oscuro, pero más bien es un mensaje positivo", declara.

Redacción Internacional.- Michael Amoia, es el neoyorquino que ha batido un récord Guinness al hombre con más insectos tatuados en su cuerpo, en concreto, fueron contabilizados 864, superando así al anterior, que ostentaba el título desde agosto de 2021 con 402.

La afición de Amoia por los tatuajes empezó cuando tenía 21 años y se hizo una hormiga roja en su antebrazo. Entre otros de los tatuajes que lleva destacan numerosas arañas o dos enormes ciempiés, uno de casi 50 centímetros de largo y otro de más de 120 centímetros.

Desde que empezó a llenar su cuerpo, asegura que la gente siempre asume que le encantan los insectos, cuando no es cierto. "Muchos creen que me gustan los bichos, pero en realidad es todo lo contrario. Me dan miedo los bichos, los odio", dijo el hombre a Guinnes.

"Tienen múltiples significados, por eso me los pongo por todo el cuerpo. Tienen un significado oscuro, pero más bien es un mensaje positivo", declara. "Cada vez que me hacía nuevos tatuajes, todo el mundo me decía que me impediría conseguir un trabajo".

Sin embargo, Michael Amoia sí tiene trabajo, pues es productor musical desde los 22 años y ha trabajado con importantes clientes. Además, ha creado diferentes empresas como Vidiots, Switchblade Entertainment Group y Mibe Music.

El neoyorquino quiere, también, crear un NFT con sus tatuajes con un fin benéfico, pues forma parte de la junta directiva de la fundación For a Bright Future que dona equipo y dinero a "niños desfavorecidos".