Nueva York.- El hospital Mount Sinai de la ciudad de Nueva York está trasladando a los bebés de las unidades de cuidados intensivos a otros hospitales del área y posponiendo cirugías ante la posibilidad de una huelga de enfermeras este lunes.

Por su parte en Montefiore se baraja la posibilidad que este lunes los médicos sean los que asuman la carga laboral de las enfermeras y enfermeros en huelga.

Según la cadena local NBC New York, la gobernadora del estado Kathy Kathy Hochul durante la jornada de este domingo ha hablado por teléfono con representantes del sindicato, la Asociación de Enfermeras del Estado de Nueva York (NYSNA), y de los centros Mount Sinai y Montefiore, donde aproximadamente 9.500 contratos de enfermeras siguen sin resolverse en vísperas de la amenaza de huelga del lunes.

No obstante, como se trata de hospitales privados, el estado de Nueva York no puede tener un papel decisivo en estas negociaciones, pero sí tiene la autoridad de sancionar a los hospitales que no cumplan con los requisitos de personal reglamentados por Nueva York.

Otros cinco hospitales, cuyas enfermeras también habían amenazado con participar en la huelga, han llegado a acuerdos durante los últimos días.