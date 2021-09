Hasta el momento se desconoce el estado de quienes estaban a bordo.

Redacción.- Un avión que transportaba a cuatro personas se estrelló la mañana de este jueves contra un edificio en Farmington, Connecticut.

La Administración Federal de Aviación informó que el jet ejecutivo de Cessna Citation 560X impactó al edificio en Hyde Road.

La aeronave habría despegado desde el aeropuerto Robertson Field en Plainville con destino al aeropuerto de Dare en Manteo, Carolina del Norte.

La información preliminar que brindaron las autoridades indican que el avión cayó por un problema en el aire.

Hasta el momento se desconoce el estado de quienes estaban a bordo.

#USA :A plane crashed into a building at 111 Hyde Road in Farmington.

Video shows firefighters are working to extinguish the fire caused by plane crash in Farmington.

Fuente: telemundonuevainglaterra.com