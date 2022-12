"Cuando salí con ella por primera vez supe que era la definitiva. Solo me he enamorado dos veces en mi vida y las dos lo he sabido inmediatamente"

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le escribe un poema de su puño y letra a su mujer, Jill, cada Navidad, reveló la primera dama estadounidense durante una entrevista conjunta en "The Drew Barrymore Show".

Al ser preguntado si el poema lo escribe él personalmente, el mandatario dijo que "por supuesto", ya que "hay mucho sobre lo que escribir".

Confesó, sin embargo, que si bien es un bonito detalle, no sustituye los regalos que le compra cada año -algo que, aseguró, le encanta hacer.

Durante la entrevista, la primera que la pareja concede a un programa informal de este tipo, los Biden recordaron las cinco veces que el presidente estadounidense, viudo tras perder a su mujer y a su hija en un accidente de tráfico, le propuso matrimonio a Jill. A la quinta fue la vencida y se casaron en 1977.

"Cuando salí con ella por primera vez supe que era la definitiva. Solo me he enamorado dos veces en mi vida y las dos lo he sabido inmediatamente", aseguró.