REDACCIÓN.- John Tyler, nació en el Condado de Charles City, Virginia, durante su juventud estudió Derecho. Fue el décimo presidente de los Estados Unidos en el periodo 1841-1845 después de ocupar brevemente el cargo de décimo vicepresidente de marzo a abril de 1841. Tyler se convirtió en el primer vicepresidente en suceder a la presidencia sin haberse presentado a una elección. Sirvió más tiempo que cualquier otro presidente en la historia de los Estados Unidos que no fue elegido para el cargo. Para evitar cualquier incertidumbre constitucional, Tyler inmediatamente prestó juramento, se trasladó a la Casa Blanca y asumió plenos poderes presidenciales, un precedente que regiría sucesiones futuras y fue codificado en la Vigesimoquinta Enmienda.

Fue el segundo presidente en nacer después de ser firmada la Declaración de Independencia del 4 de julio de 1776, y el primero en nacer después de la aprobación de la Constitución de 1787.

Fue elegido miembro de la asamblea legislativa de Virginia cuando tenía 21 años de edad. Formó parte de la Cámara de Representantes de la Unión en el año 1816. En 1825 fue gobernador del Estado de Virginia, y dos años más tarde fue elegido senador.

En 1832 se aprobaron unos elevadísimos aranceles proteccionistas, contrarios al espíritu liberal, que favorecieron el desarrollo industrial y comercial de los estados norteños, pero que perjudicaban a los agrícolas sureños, como Carolina del Sur, lo que hizo que Tyler se opusiese al Presidente de Estados Unidos, de su propio partido, Andrew Jackson. Tyler decidió abandonar su escaño en el Senado en 1834.

En las elecciones presidenciales de 1840, el Partido Whig eligió a Tyler como vicepresidente junto a la candidatura de William Henry Harrison. John Tyler toma el cargo de presidente, tras la repentina muerte de Harrison. Esto lo convierte en el décimo Presidente de Estados Unidos, desde 1841 a 1845.

Asumió el cargo tras la repentina muerte del presidente William Henry Harrison. No supo ser coherente con los ideales de su partido, pues fue criado en el ambiente aristocrático, latifundista, de Virginia. No promovió ninguna de las reformas de campaña y su actitud sureña contribuyó al sentimiento regionalista y secesionista de los estados esclavistas. Esta actitud lo acercó al Partido Demócrata, negándose al relanzamiento de un tercer Banco Nacional y no impidiendo la subida de los aranceles aduaneros.

Tyler llegó a Washington el 6 de abril de 1841, dos días después de la muerte de Harrison. Juró su cargo ese mismo día. El flamante presidente era una incógnita para su propio partido. Había sido elegido para acompañar a Harrison en su candidatura como vicepresidente por su larga experiencia en política.