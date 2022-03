"Es asombroso contemplar el coraje de estos periodistas, que se ponen ellos mismos en situaciones terroríficas y peligrosas", agregó el jefe de Gobierno.

Londres.- El primer ministro británico, Boris Johnson, alabó este sábado el "coraje" de los periodistas que "ponen en riesgo su vida" en Ucrania, después de la cadena "Sky News" haya emitido imágenes de un ataque que sufrieron varios de sus reporteros el pasado lunes cerca de Kiev.

"La prensa libre no será intimidada ni se acobardará ante los actos de violencia bárbaros e indiscriminados", dijo en Twitter Johnson, que encomió la labor sobre el terreno en Ucrania para "asegurarse de que se explica la verdad".

"Es asombroso contemplar el coraje de estos periodistas, que se ponen ellos mismos en situaciones terroríficas y peligrosas", agregó el jefe de Gobierno.

Las imágenes emitidas por "Sky News" muestran como el corresponsal Stuart Ramsay y su equipo fueron atacados a tiros cuando circulaban en un vehículo a pocos kilómetros de la capital ucraniana. Los periodistas creen que los asaltantes formaban parte de un "escuadrón de reconocimiento de saboteadores rusos".

Ramsay fue herido por un disparo en la parte baja de la espalda, mientras que el operador de cámara Richie Mockler recibió varios tiros en su chaleco antibalas, según ellos mismos han relatado.

Tras numerosas ráfagas de disparos sobre el vehículo, los cuatro ocupantes, ataviados con chalecos y casco, lograron abandonar el coche y huir hacia un edificio cercano para ponerse a salvo.

"Recuerdo preguntarme si mi muerte iba a ser dolorosa", rememoró Ramsay. "Entonces fui golpeado en la parte baja de la espalda. 'Me han dado', grité. Pero lo que me sorprendió es que no dolía tanto, fue más como si me hubieran dado un puñetazo", explicó.