Lafortune fue abandonado por personas no identificadas en un hospital con los brazos rotos y la garganta cortada, y posteriormente fue declarado muerto.

"¿Es una coincidencia que esté muerto? Míralo: no es una coincidencia", dijo un compañero de Lafortune a The Wall St Journal. "Es una señal clara que demuestra que un secretario judicial no puede trabajar en este caso", añadió, diciendo que los funcionarios judiciales haitianos carecen de seguridad.

Fuente: Univision