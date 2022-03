“Por supuesto que debería haber una investigación”, dijo la vicepresidenta en una conferencia de prensa con el presidente polaco, Andzrej Duda, en Polonia

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, exigió una investigación internacional de crímenes de guerra sobre el bombardeo de civiles por parte de Rusia en Ucrania.

Harris estaba hablando en una visita a Polonia el jueves cuando dijo que el presidente ruso, Vladimir Putin, debería rendir cuentas por su invasión militar de Ucrania y el ataque contra civiles durante semanas.

En concreto, la vicepresidenta fustigó el bombardeo de un hospital de maternidad en Mariupol.

“En la cuestión de crímenes y violaciones internacionales de normas y reglas, también tenemos muy claro que cualquier ataque intencional contra civiles inocentes es una violación”, declaró.

“¿Mujeres embarazadas que buscan atención médica? ¿Que resulten heridas por, no sé, un misil o una bomba? ¿En una guerra no provocada e injustificada? Cuando un país poderoso está tratando de apoderarse de otro país, violar su soberanía, su integridad territorial, ¿para qué?”, dijo. “¿Nada que esté justificado o provocado? Por supuesto que debería haber una investigación. Y todos deberíamos estar mirando. Y no tengo dudas de que los ojos del mundo están puestos en esta guerra”.

Su llamado a una investigación surge después de que un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de EE.UU. dijera que estaban recopilando pruebas de crímenes de guerra y presuntos abusos contra los derechos humanos tras la invasión de Rusia en una entrevista con NBC News el lunes.

Se pensaba que eso incluía disparos y bombardeos de civiles en las ciudades más grandes de Ucrania, algunas de las cuales han sido arrasadas después de dos semanas de ataques por parte del ejército de Putin. Por otra parte, el número de muertos de ambos lados sigue sin estar claro.

Harris también se reunió con el primer ministro polaco Mateusz Morawiecki y se reunirá con el primer ministro canadiense Justin Trudeau el jueves en la tarde, y la administración de Biden busca mostrar su apoyo a los miembros de la OTAN y los aliados de la UE.

Polonia, que hasta ahora ha recibido alrededor de un millón de refugiados que han huido de Ucrania, fue reprendida por la Casa Blanca el miércoles después de que dijo que ofreció dar a Ucrania sus aviones de combate como parte de un acuerdo con Washington DC.

“Simplemente, no nos queda claro que haya una justificación sustantiva para ello. Seguiremos consultando con Polonia y nuestros otros aliados de la OTAN sobre este tema y los difíciles desafíos logísticos que presenta, pero no creemos que la propuesta de Polonia sea sostenible”, dijo el martes el secretario de prensa del Pentágono, John Kirby.