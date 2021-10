A principios de año, Canadá decidió continuar financiando "el fortalecimiento de la Policía Nacional de Haití" ante "la crisis de seguridad y la creciente presión de las bandas de delincuentes" en el país caribeño.

Toronto (Canadá).- La Policía Montada de Canadá confirmó este martes queestá trabajando con las fuerzas policiales de Haití y Estados Unidos en el caso de los 16 misioneros estadounidenses y uno canadiense que fueron secuestrados el sábado en el país caribeño.

La Policía Montada señaló en una declaración proporcionada a Efe que "está tomando muy en serio esta situación y está colaborando con las autoridades policiales de Haití y Estados Unidos en este incidente".

Los misioneros fueron secuestrados cuando viajaban en autobús después de visitar un orfanato. Entre los rehenes hay 5 niños y 12 adultos de la organización de misioneros Christian Aid Ministries, con sede en el estado de Ohio, en el medio oeste de Estados Unidos.

Las autoridades haitianas creen que los misioneros fueron secuestrados por la banda 400 Mawozo, que en el pasado ha protagonizado otros secuestros para obtener dinero.

El Gobierno canadiense, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, ha señalado que está recabando más información con las autoridades locales y Christian Aid Ministries tras conocerse el secuestro de los misioneros.

Las autoridades canadienses no han revelado la identidad del ciudadano de ese país que hace parte del grupo de rehenes. Por su parte, la Policía Montada añadió que no realiza comentarios "sobre investigaciones en marcha" de otros países y que en estos momentos no hará más declaraciones sobre el secuestro de los misioneros.

Canadá también financia proyectos para reducir la violencia en las comunidades, el fortalecimiento del imperio de la ley y la integración de mujeres en las fuerzas policiales.

Además, desde octubre de 2019, Canadá ha destinado cuatro agentes de policía a la Oficina Integrada de la ONU en Haití.