En tanto, los voceros comentaron que el joven quedó alojado en la dependencia policial acusado de “robo en grado de tentativa” , y quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicios 5 de Morón.

REDACCIÓN.- Un ladrón quiso entrar a una casa por la chimenea, quedó atascado y lo tuvieron que rescatar los bomberos

El delincuente, de 24 años, también tuvo que ser asistido por una ambulancia como consecuencia de los golpes y raspones.

Un ladrón quiso entrar a una casa por la chimenea y quedó atascado.

El delincuente, de 24 años, también tuvo que ser asistido por una ambulancia como consecuencia de los golpes y raspones.

Un delincuente intentó entrar a robar una casa por la chimenea, pero quedó atascado y tuvo que ser rescatado por los bomberos de Merlo. Según confirmaron fuentes policiales a Télam, el ladrón se subió al techo de la vivienda ubicada en Húsares 35, en la localidad bonaerense de Libertad, y luego quiso ingresar por la chimenea al mejor estilo "papá Noel". Sin embargo, quedó atrapado y comenzó a gritar para que lo ayuden a salir.

Alertada por los gritos, la propietaria de la casa llamó al 911 y contó que "estaba entrando por la chimenea luego de llegar al techo". De inmediato llegaron al lugar el personal de la comisaría 4ta. de Libertad que, al no poder sacarlo, decidieron pedir ayuda a los bomberos del cuartel de Merlo. Tras ser rescatado, el delincuente fue asistido por médicos del servicio de emergencia municipal de Merlo en el lugar.

