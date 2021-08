Según el sondeo, menos de dos de cada cinco adultos latinos reportan usar un servicio de bloqueo de llamadas automatizadas en su teléfono celular.

MIAMI.- El 40 % de los hispanos adultos en Estados Unidos han sido estafados alguna vez, muchos de ellos por criminales que se hacen pasar por sus nietos en problemas o por personas interesadas en un romance, según una encuesta divulgada este martes por AARP, una organización dedicada a los mayores de 50 años.

Los criminales acuden al cariño incondicional de los abuelos en busca de dinero haciéndose pasar por sus nietos, por un defensor público o por un carcelero que los tiene encerrados, según el estudio.

Las modalidades que le siguen son aquellas estafan que involucran romance, servicios públicos, lotería y pago del estímulo oficial por la covid-19, detalló organización sin ánimo de lucro.

La encuesta además mostró que aproximadamente dos de cada cinco latinos habían sido blanco de una estafa y que 1 de cada 5 había perdido dinero en estas trampas.

Por otro lado, la organización señaló que ve con preocupación que cerca del 60 % de los adultos latinos que perdió dinero a causa de una estafa fue víctima más de una vez.

Las estafas relacionadas con la lotería o el empleo, como ofertas ficticias de trabajo desde casa y anuncios laborales falsos, y con la lotería, también figuran entre las más comunes dirigidas a los latinos.

"Descubrimos que los adultos mayores latinos que han sido víctimas de una estafa son menos propensos a denunciarla", explicó Karina Hertz, portavoz de AARP.

La encuesta, realizada entre 1.103 hispanos mayores de 18 años, también reveló que el 58 % de los adultos latinos no ha inscrito aún su número de teléfono en el Registro Nacional "No me llame" sobre llamadas de telemercadeo.

En ese sentido, la organización recomendó inscribirse en este registro gratuito de llamadas y usar un servicio de bloqueo de llamadas.

Según el sondeo, menos de dos de cada cinco adultos latinos reportan usar un servicio de bloqueo de llamadas automatizadas en su teléfono celular o fijo y más de la mitad de los adultos latinos reporta usar la misma contraseña o una contraseña similar en todas sus cuentas.

No todos caen

El informe también detalló algunos hábitos alentadores que muchos latinos usan para evitar ser víctimas de estafas.

Entre ellos, no participar en concursos que ofrecen premios o regalos a cambio de información personal y no responder llamadas de números desconocidos.

De hecho, solo 1 de cada 10 adultos latinos dice que siempre participa en ofertas de premios o regalos con su información personal.

El 57 % además no contesta las llamadas telefónicas de alguien que no conocen y el 46 % nunca divulga información personal para ganar un premio o un regalo, según la encuesta "El fraude al consumidor en Estados Unidos: La Experiencia latina (Consumer Fraud in America: The Latino Experience, en inglés).

AARP, con más de 38 millones de socios, recordó que cuenta con una Red contra el Fraude, que es un servicio gratuito para todos.

A través de información actualizada, faculta a los consumidores para que puedan detectar y evitar las estafas, y conecta a quienes han sido blanco de estafas con especialistas de línea de ayuda contra el fraude, quienes brindan apoyo y orientación sobre los próximos pasos.

Agregó que esta red también aboga a nivel federal, estatal y local para establecer cambios en las políticas que protejan a los consumidores y hagan cumplir las leyes.

"Ser víctima de una estafa puede hacer que una persona se sienta indefensa", subrayó Hertz.

Detalló que la línea de ayuda de la Red contra el Fraude cuenta con especialistas voluntarios capacitados en asuntos de fraude, que pueden ayudar a las víctimas y a sus familias a determinar qué medidas tomar después de una estafa.

La encuesta se llevó a cabo con entrevistas virtuales y telefónicas entre el 14 de septiembre y el 2 de octubre de 2020, con un margen de error de +/- 3,1 % en el caso de las muestras de participantes latinos.