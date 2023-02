Recientemente, la Agencia de Protección del Medio Ambiente de EE.UU. comunicó que en los vagones afectados también se encontraba éter monobutílico de etilenglicol, acrilato de etilhexilo e isobutileno.

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- Otras tres sustancias químicas peligrosas se encontraban en el tren que descarriló el pasado 3 de febrero en la localidad de East Palestine (Ohio, EE.UU.), informan medios locales.

El descarrilamiento provocó un gran incendio y se ordenó la evacuación de la población en el área cercana al accidente. El alcalde de la localidad, Trent Conaway, posteriormente declaró el estado de emergencia en la zona y detalló que los vagones que descarrilaron contenían sustancias peligrosas.

El pasado lunes, especialistas comenzaron a liberar al aire sustancias tóxicas procedentes de cinco vagones cisterna que quedaron volcados. Durante la combustión controlada se liberó al aire cloruro de hidrógeno y fosgeno, un gas tóxico utilizado como arma en la Primera Guerra Mundial.

Recientemente, la Agencia de Protección del Medio Ambiente de EE.UU. comunicó que en los vagones afectados también se encontraba éter monobutílico de etilenglicol, acrilato de etilhexilo e isobutileno.

East Palestine, Ohio is undergoing an ecological disaster bc authorities blew up the train derailment cars carrying hazardous chemicals and press are being arrested for trying to tell the story.

Oh but UFO’s!

What is going on?

Según Sil Caggiano, especialista en materiales peligrosos, el acrilato de etilhexilo es especialmente preocupante, ya que es cancerígeno y el contacto con la sustancia puede causar ardor en la piel y los ojos. Su inhalación puede irritar la nariz y la garganta, además de provocar dificultad respiratoria. Mientras que el isobutileno provoca mareos y somnolencia cuando se inhala, agregó.

El experto indicó que es posible que algunas de estas sustancias químicas sigan presentes en los hogares y en los objetos hasta que se limpien a fondo. También recomendó a todos los habitantes de la zona que se hagan un chequeo médico.

Mientras, crecen las preocupaciones de salud en East Palestine a medida que aumentan los informes sobre animales enfermos y muertos, escribe WKBN.

Un cuidador local de zorros, Taylor Holzer, dijo que uno de sus animales murió tras el accidente. "De la nada, empezó a toser muy fuerte, se desvaneció, tuvo diarrea líquida y se fue muy rápido", señaló, agregando que todos sus zorros actúan de forma diferente. Detalló que algunos tienen la cara hinchada, no comen bien y muchos tienen problemas estomacales o se muestran letárgicos.

Asimismo, el hombre relató que "los gatos de la gente enferman y mueren".

Por su parte, Amanda Breshears, que vive en una localidad a 16 kilómetros de East Palestine, sostuvo que sus pollos murieron tras el incidente con el tren. "Si puede hacer esto a los pollos en una noche, imagínense lo que nos va a hacer dentro de 20 años", concluyó.

