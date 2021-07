“A nivel de la caja torácica, la parte inferior del abdomen del jefe de Estado cuyo fémur izquierdo se fracturó”, indican reportes basados en estas imágenes.

Redacción.- Las imágenes que se difundieron del cadáver del presidente Jovenel Moise se tomaron en un centro de imágenes al que fue trasportado previo al proceso de embalsamiento, dieron a conocer fuentes a medios haitianos ante la duda de si la empresa funeraria era responsable de las filtraciones.

“Estas fotos no tienen nada que ver con Pax Villa. Vi una foto de un cajón. Este cajón no coincide con los de la morgue de Pax Villa. No hay ningún dispositivo de RAYOS X en Pax Villa. Pax Villa declina toda responsabilidad en la toma y difusión de fotografías de los restos del Presidente de la República ”, aseguró una fuente cercana a la empresa.

Mathias Pierre, ministro asuntos electorales de Haití confirmó al diario Le Nouvelliste que el cadáver del mandatario "fue transportado a un centro para un escáner" donde se tomaron las fotos que posteriormente se divulgaron.

“Una foto del cráneo muestra una fractura entre el hueso frontal y el hueso parietal, como si hubiera recibido el golpe final cuando ya estaba acostado de espaldas”, agrega el informe judicial.

“A nivel de la caja torácica, la parte inferior del abdomen del jefe de Estado cuyo fémur izquierdo se fracturó”, indican reportes basados en estas imágenes.

Este martes el diario Semana publica nuevas revelaciones en las que indica que Moise estaba acostado al momento de ser acribillado.