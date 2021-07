Hoy una veintena de expresidentes miembros de la Iniciativa Democrática de España y las Américas instaron a la comunidad internacional a dejar de lado la no injerencia en asuntos internos y ayudar así al pueblo cubano.

MIAMI.- La comunidad cubana del sur de Florida mantuvo este miércoles viva la atención en las protestas en Cuba con nuevas peticiones para que el Gobierno de EE.UU. se implique y conciertos de los artistas de "Patria y vida" en apoyo de los movilizados dentro y fuera de la isla.

La canción convertida en un himno del cambio en Cuba resonó en vivo en la calle Ocho de la Pequeña Habana y los artistas de Gente de Zona, Alexander Delgado y Randy Malcom, se abrazaron con el público en un emotivo concierto.

Entre tanto, los canales en español del sur de Florida, algunos de los cuales tienen programas especiales dedicados a la situación en Cuba, recibieron hoy nueva imágenes de la represión que el Gobierno cubano desató contra los participantes en las protestas que estallaron el 11 de junio en San Antonio de los Baños y se han extendido por la isla.

Aparentemente, según dijeron los conductores de los programas informativos, internet se restableció en algunas partes de la isla e incluso pudieron hacer conexiones con opositores de la isla.

El Gobierno cubano "apagó internet para que no sepamos cuántas personas hay (...) no sabemos cuántas personas han muerto, no sabemos cuántas personas han resultado gravemente heridas, no sabemos cuántas personas han sido detenidas. Conocemos informes de cientos de personas que han desaparecido", dijo el senador republicano Marco Rubio a la cadena televisiva Fox.

Organizaciones de derechos humanos como Archivo Cuba , que están volcadas en obtener información de lo que sucede en la isla, dijeron que, según sus fuentes, puede haber miles de detenidos-desaparecidos.

Llamamiento a Biden

Políticos republicanos y demócratas reiteraron sus llamamientos al Gobierno del presidente Joseph Biden para que haga algo por ayudar al pueblo cubano a lograr la libertad.

En una rueda de prensa en Tampa (costa oeste de Florida), donde también hay una comunidad cubana y ha habido manifestaciones de apoyo a las protestas, la congresista demócrata Kathy Castor dijo que el régimen cubano le ha "fallado" a su gente e instó al Gobierno de Estados Unidos a apoyar "ya" al pueblo cubano para que le permitan "elegir su propio gobierno".

La demócrata urgió "una transición pacífica del poder en Cuba".

El Gobierno de EE.UU. calificó hoy de "inaceptable" la "violenta represión" contra los manifestantes y aseguró "que las protestas definitivamente tendrán un "impacto" en la política hacia Cuba y que la Administración buscará "incentivar un cambio de comportamiento" del Gobierno cubano.

En ese sentido, el senador de origen cubano Marco Rubio denunció que entre tanto el régimen "continúa su violencia contra el pueblo cubano".

El republicano, que reenvió por Twitter un video en el que se ve a varios hombres cuando someten a golpes a otro que está protestando, señaló que sigue recibiendo denuncias "horripilantes" de abusos oficiales en la isla, pese al bloqueo de teléfonos móviles e internet.

Entre tanto, en una conferencia de prensa virtual, convocada por el Comité Nacional Republicano (RNC), el exprisionero político cubano Jorge Luis García Pérez "Antúnez" subrayó hoy que las protestas sí son espontáneas pero también el resultado de "muchos años de opresión".

"El 11 de julio de 2021 comenzó la última etapa de la lucha por la libertad de nuestra Patria", manifestó el activista.

Oración y música

En la cuarta jornada desde el estallido de las protestas en Cuba los cubanos en Miami tienen para elegir entre una vigilia de oración en la Ermita de la Virgen de la Caridad o un concierto de varios de los artistas creadores de "Patria y vida", la canción que se ha convertido en el himno de un cambio en Cuba.

El restaurante Versailles, punto de reunión del exilio cubano y escenario tanto para lamentar como festejar los eventos en la isla, es el lugar escogido para el concierto, que se espera que dure hasta las 11 de la noche, según los organizadores.

Numerosas personas decididas a cumplir con la consigna "si Cuba esta en la calle, Miami también" acudieron a la cita musical con Gente de Zona, Descemer Bueno y otros artistas.

Otro de los integrantes del colectivo de artistas, el cantante y actor Yotuel, dijo en una rueda de prensa esta mañana que todo el protagonismo de lo que sucede actualmente en Cuba es para el pueblo, que ha levantado su voz con "valentía" y "están metiéndole pecho".

Su preocupación es que ese pueblo esté siendo "masacrado".

Como las comunicaciones por redes sociales y el internet son bloqueadas, es fundamental que los cubanos que están fuera de Cuba llamen la atención al mundo de lo que está pasando inundando las redes con toda la información que puedan obtener, subrayó.

Para la Asamblea de la Resistencia Cubana, una plataforma de organizaciones opositoras de dentro y fuera de Cuba, "este es el momento de pronunciarnos por el respaldo decisivo a nuestro pueblo en rebelión y resistencia".

Las protestas en la isla se iniciaron el pasado domingo con gritos de "libertad" en las calles, tras lo cual el Gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel cortó internet, reforzó el control policial y acusó a Estados Unidos de financiar el estallido social, que ha dejado un muerto, según fuentes oficiales, y centenares de detenidos.

Hoy una veintena de expresidentes miembros de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), con sede en Miami, instaron a la comunidad internacional a dejar de lado la no injerencia en asuntos internos y ayudar así al pueblo cubano.

"Ningún gobierno puede tremolar la bandera de los asuntos soberanos e internos ante situaciones que comprometen de manera generalizada y sistemática la vigencia de los derechos humanos y su efectiva tutela", subrayaron en una declaración los ex jefes de Estado y de Gobierno de España y América Latina.