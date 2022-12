El dirigente del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) pretendía viajar a Estados Unidos en diciembre, antes de asumir su tercer mandato como jefe de Estado de Brasil el 1 de enero próximo, pero la visita al parecer tendrá que aplazarse.

Brasilia.- El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, recibió este lunes una invitación para visitar al mandatario estadounidense, Joe Biden, pero uno de sus portavoces aclaró que el viaje a Washington, inicialmente previsto para este mes, puede aplazarse para después de su toma de posesión.

"Recibí hoy del consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, la invitación del presidente Joe Biden para visitarlo en la Casa Blanca. Estoy animado para conversar con el presidente Biden y profundizar la relación entre nuestros países", afirmó el líder progresista en un mensaje que publicó en Twitter tras un encuentro de cerca de dos horas con los enviados estadounidenses.

La visita a Estados Unidos fue uno de los asuntos que el expresidente brasileño (2003-2010) abordó en su conversación con el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y con el director sénior para Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional, Juan González.

El dirigente del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) pretendía viajar a Estados Unidos en diciembre, antes de asumir su tercer mandato como jefe de Estado de Brasil el 1 de enero próximo, pero la visita al parecer tendrá que aplazarse, según el excanciller brasileño Celso Amorim, asesor de Lula en asuntos internacionales.

Sullivan"insistió en que el presidente Biden lo recibiría incluso antes de la posesión, pero el presidente Lula comentó la situación interna, medidas que tiene que adoptar y negociaciones que adelanta, y dijo que tal vez no lo conseguirá (realizar la visita en diciembre)", dijo Amorin en declaraciones a periodistas.

Según el excanciller, miembro del equipo de transición del presidente electo y que participó en el encuentro, Lula "no dijo que no pero que tal vez no lo consiguiera, aunque apreció mucho que la invitación hubiera sido hecha de esa manera".

"Brasil está volviendo a ser respetado por el mundo", dijo Lula al comentar la invitación que recibió en un comentario que hizo en su cuenta en Instagram y en referencia al supuesto aislamiento del país durante el Gobierno del presidente Jair Bolsonaro, al que derrotó en las elecciones de octubre.

Pese a que el principal asesor de Biden para política exterior visitó Brasil con la intención de reunirse tanto con el presidente saliente como con el entrante, Bolsonaro prefirió ser representado por su secretario de Asuntos Estratégicos, almirante Flavio Rocha, con quien los miembros de la delegación estadounidense se reunieron en la embajada de EE.UU. en Brasilia.

De acuerdo con Amorim, además de asuntos políticos, entre los que citó las amenazas a la democracia en ambos países por las acciones de Donald Trump y de Jair Bolsonaro, Lula conversó con Sullivan especialmente sobre el G20 y sobre medioambiente.

"Fue una conversación muy amplia" que abordó asuntos regionales, cooperación tecnológica para el desarrollo sustentable, cambios climáticos y fortalecimiento de la democracia, dijo el excanciller.

"Hablaron de todo, principalmente de la última reunión del G20 y de la necesidad de una nueva gobernanza mundial", agregó.