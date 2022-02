Joleen dice llevar una estupenda relación con su hija Meilani, tanto así que van juntas a citas con los pretendientes que ambas tienen pues esta mujer es madre soltera.

California.- En la red social Instagram ha causado revuelo el usuario de una mujer californiana de nombre Joleen Díaz, quien al parecer ha dado en el clavo al conseguir la tan anhelada fórmula de “la eterna juventud”, ya que la misma comparte fotos en su cuenta con su hija y muchos usuarios a primera vista, no saben diferenciar quién es la madre o quién es la hija.

Joleen de 44 años es una maestra de secundaria y asegura que desde hace años ha decidido cuidarse haciendo mucho ejercicio, comiendo sano y balanceado, evita tomar bebidas alcohólicas y además usa el afamado protector solar.

Todo esto, aunado a la genética ha provocado que Díaz luzca espectacular y no aparente la edad que tiene. Por lo mismo, muchos usuarios aseguran que no aparenta la mamá de su hija de 23 años.

Joleen dice llevar una estupenda relación con su hija Meilani, tanto así que van juntas a citas con los pretendientes que ambas tienen pues esta mujer es madre soltera.

“Siempre he vivido un estilo de vida saludable y activo. Rara vez bebo alcohol, descanso mucho y sigo una dieta sana y equilibrada. Cuido religiosamente mi piel y todos los días me lavo la cara por la mañana y antes de irme a la cama”, ese es el secreto develado por esta mujer para lucir tan radiante.

“Absolutamente uso protector solar todos los días, incluso en días nublados y lluviosos. También uso un suero de vitamina C día y noche”, agregó en entrevista para Jam Press.

A pesar de que con su aspecto físico puede conquistar a cualquiera, le ha resultado difícil conseguir el amor, ya que su físico también le ha jugado en contra en las aplicaciones para citas. “Es gracioso, creo que la gente piensa que soy una cuenta falsa y me denuncia. Podría vincular mi Instagram a mi perfil, lo que probablemente ayudaría a demostrar que realmente soy yo, pero no lo hago porque creo que mis redes sociales no presentan la persona sencilla y realista que soy”, dijo.

En su cuenta de Instagram, Joleen cuenta con más de 649,000 seguidores, acaparando miradas por su impactante belleza. También recibe muchos comentarios que mencionan el parecido con Meilani, halagan su cuerpo y estado físico, incluso no descarta conocer a alguien especial algún día.