Estados Unidos.- Fue sentenciada a cadena perpetua este lunes, una mujer que había sido condenada por su participación en la muerte y desmembramiento de una empleada de una ferretería del estado de Nebraska, evitando ser la primera mujer en la historia del estado en ser sentenciada a muerte.

Un panel de compuesto por tres jueces, les fue difícil tomar una decisión con relación a la sentencia de Bailey Boswell, dos de los jueces argumentaron que la joven de 27 años merecía morir por los crímenes cometidos y el restante dijo que los fiscales no pudieron demostrar que el caso mereciera el castigo máximo.

Boswell ahora pasará el resto de su vida en el Centro Correccional para Mujeres de Nebraska por su papel en la muerte y el desmembramiento de Sydney Loofe en 2017. Fue sentenciada en el juzgado del condado de Wilber, a unas 40 millas (65 kilómetros) al suroeste de Lincoln.

Los fiscales dijeron que Boswell y su novio, Aubrey Trail, de 55 años, habían estado planeando matar a alguien antes de que Boswell conociera a Loofe, de 24 años, en la aplicación de citas Tinder y la atrajera hacia ellos. Loofe, cajera de una tienda Menards en Lincoln, fue estrangulada. Más tarde, las partes de su cuerpo fueron encontradas en bolsas de basura, cortadas en 14 pedazos y dejadas en zanjas a lo largo de caminos rurales en el condado rural de Clay.

El abogado designado por el tribunal de Boswell, Todd Lancaster, dijo que estaba al tanto de al menos otros dos casos en Nebraska donde un panel de tres jueces se dividió sobre si imponer la pena de muerte, lo que resultó en una cadena perpetua por defecto.

“Puedo decir que Bailey está agradecida por el bien de su familia y particularmente por su hija (de 7 años), Nahla, que no recibió una sentencia de muerte, y yo también”, dijo Lancaster, de la Comisión de Nebraska. sobre Defensa Pública.

En un comunicado, el fiscal general de Nebraska, Doug Peterson, no abordó directamente el fallo, pero agradeció a la policía local y al jurado que condenó a Boswell por su trabajo.

“Con los casos penales llegando a su fin y acercándose el aniversario de la muerte (de Loofe), nuestros pensamientos están con la familia Loofe durante este momento difícil”, dijo Peterson.

El juez Peter Bataillon, el único disidente en el fallo del lunes, calificó el crimen de horrible y dijo que Boswell debería pasar el resto de su vida en prisión, pero dijo que no estaba convencido de que ella hubiera mostrado una “depravación excepcional”, el estándar legal requerido para una sentencia de muerte. No dio más detalles, pero ha votado a favor de imponer sentencias de muerte en el pasado.

Los jueces Vicky Johnson y Darla Ideus no estuvieron de acuerdo y fallaron a favor de la pena capital. Ambos jueces concluyeron que Boswell merecía la muerte porque ayudó a atraer a Loofe de regreso al apartamento donde ella y Trail vivían y compró herramientas eléctricas con anticipación que se usaron para cortar el cuerpo de Loofe. También señalaron declaraciones en el juicio de que Loofe se excitó sexualmente al pensar en personas torturadas y asesinadas.

“Las acciones y palabras de Boswell demuestran que ella no tenía en cuenta la vida de Sydney Loofe más allá de su propio placer”, dijo Johnson.

Johnson describió a Loofe como una “víctima indefensa” que fue atacada de una manera fría y calculadora. Mientras leía su fallo en voz alta en la corte, varios miembros de la familia de Loofe bajaron la cabeza y una mujer se secó los ojos con un pañuelo de papel. La familia abandonó la sala del tribunal después de la sentencia sin responder preguntas.

Boswell fue condenada en octubre de 2020 por asesinato en primer grado, conspiración para cometer asesinato y disposición indebida de restos humanos. Trail fue declarado culpable de los mismos cargos en 2019 y sentenciado a muerte en junio. No se ha fijado una fecha de ejecución y, según la historia de Nebraska con la pena de muerte, es poco probable que su castigo se lleve a cabo pronto.

Aunque Trail ha cambiado su historia en numerosas ocasiones, admitió en su sentencia que estranguló a Loofe con un cable eléctrico, como habían alegado los fiscales. Dijo que ató a Loofe y la mató porque ella “se asustó” cuando le contó sobre su estilo de vida con Loofe y otras mujeres jóvenes, que incluía defraudar a los anticuarios y sexo grupal rudo.

Trail reconoció que mintió repetidamente a las autoridades y planeó matar a Loofe dos o tres horas antes de su asesinato. Pero afirmó que Boswell no estaba en la sala y no sabía que iba a hacerlo, una afirmación que los jueces Johnson e Ideus no creyeron.

Trail se convirtió en el duodécimo hombre condenado a muerte en Nebraska, un estado que rara vez lleva a cabo ejecuciones. Se perdió gran parte de su propio juicio después de cortarse el cuello en la sala del tribunal y gritar: “Bailey es inocente, los maldigo a todos”.

La ejecución más reciente en el estado fue del asesino convicto Carey Dean Moore en 2018, después de que Moore retiró todas sus apelaciones y pidió ser asesinado. Antes de eso, la última ejecución de Nebraska fue en 1997.

Boswell ahora se convertirá en la decimosexta mujer que cumple cadena perpetua en Nebraska por asesinato en primer grado, según una portavoz del Departamento de Servicios Correccionales de Nebraska. Los hombres condenados a muerte están a la espera de ser ejecutados en la institución correccional estatal de Tecumseh, exclusivamente para hombres.