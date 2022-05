Según Frontier, la madre le dio a su recién nacido el segundo nombre Sky.

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- Una mujer dio a luz a su bebé en un vuelo de Frontier Airlines.

La bebé nació antes de lo esperado durante un reciente vuelo de Denver a Orlando, luego de que Shakeria Martin se despertara de una siesta con intensas contracciones.

"Me sentía bien y todo, así que me fui a dormir y me desperté y ahí estaban mis contracciones…", dijo.

"El primer pensamiento que pasó por mi mente fue que esto no puede estar sucediendo ahora mismo. Esto no puede ser, no hay forma de que pueda tener este bebé en este avión".

Los asistentes de vuelo no pudieron encontrar a nadie en el avión con capacitación para el parto, así que ellos mismos se pusieron a trabajar reuniendo suministros médicos y llevando a Martin a la parte trasera del avión mientras el piloto organizaba un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto internacional de Pensacola.

La auxiliar de vuelo Diana Giraldo fue una de las personas que asistieron el parto en el vuelo, a quien la aerolínea elogió como "ejemplar" y "tranquila".

"Soy una hermana mayor", dijo Giraldo. "Y entonces, para mí, vi a esta joven que estaba asustada. Estaba incómoda. Y cuando me dijo que estaba asustada no hubo consuelo. No había espacio dentro de mí para ninguna duda. Sólo tenía que asegurarme de estar ahí para ella".

Por su parte, el capitán Chris Nye indicó en un comunicado compartido por la aerolínea lo siguiente:

"Diana hizo todo lo posible después de completar el vuelo para coordinar nuestro regreso a Orlando. Toda la tripulación realmente hizo un gran trabajo”.

Nye agregó: "Transferí los controles y las tareas de vuelo a mi primer oficial mientras coordinaba el desvío. La central también hizo un gran trabajo al sugerir el aeropuerto de Pensacola y conseguir una puerta de embarque y paramédicos listos para nosotros.

Fuente: telemundo.com