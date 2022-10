La ONG exhortó a elaborar políticas para combatir estos casos, así como la violencia y los estereotipos de género.

Caracas.- La mayoría de venezolanos que son miembros de la comunidad LGBTI son víctimas de discriminación, especialmente los hombres gay y las mujeres bisexuales, en entornos de trabajo, familiares, centros sanitarios o escuelas, según una encuesta difundida este domingo por la ONG Unión Afirmativa.

El estudio, aplicado en 17 de los 23 estados de Venezuela, y que se hizo en colaboración con 27 ONG, se basa en las respuestas de 4.728 personas que, entre mayo y junio del año pasado, contestaron a entrevistas estructuradas en las que hablaron sobre sus condiciones de vida, acceso a sectores de alimentación, salud, así como evaluar situaciones de violencia y discriminación.

Los resultados muestran que el 76,9 % de los encuestados ha sido víctima de discriminación por ser una persona LGBTI, siendo los principales afectados los hombres gay (95,2 %), seguido de las mujeres bisexuales (90 %), personas no binarias (85,7 %), personas trans masculinas (85,7 %), mujeres lesbianas (82,6 %), hombres bisexuales (42,9 %) y trans femeninas (42,3 %).

La ONG señaló que estos actos ocurrieron en la comunidad (24,4 %), en situaciones de expresión o participación (23,3 %), en el grupo familiar (18,9 %), en el trabajo (14,5 %), escuelas (9 %), centros de salud (6,1 %), programas de Gobierno (1,2 %), programas de asistencia humanitaria (1,5 %) y en otro lugar (1,2 %).

"Destacamos la gravedad de las denuncias realizadas por las personas LGBTI sobre haber sido objeto de discriminación en algún programa de asistencia humanitaria. Las organizaciones humanitarias deben apegarse a los cuatro principios de la asistencia humanitaria, a saber, humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia", destacó Unión Afirmativa.

La ONG exhortó a elaborar políticas para combatir estos casos, así como la violencia y los estereotipos de género.

En Venezuela, un hombre homosexual no puede donar sangre, una mujer trans está condenada a identificarse legalmente con un nombre que no la representa, parejas del mismo sexo no tienen derecho a casarse, entre otras prohibiciones que enfrenta este colectivo.

Además, en el último quinquenio se han registrado decenas de crímenes de odio contra esta población, algunos asesinatos entre ellos, mientras un sector político del país ha difundido mensajes en los medios de comunicación en los que aseguran que este colectivo es una amenaza para la familia y las buenas costumbres.